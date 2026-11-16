Agresión a Jon Echeverría y reacciones políticas en el País Vasco

El candidato del PP en Guipúzcoa fue agredido en Hernani. Reacciones de Feijóo, Herrera y la Ertzaintza exigen seguridad ante la escalada de violencia política.

El periodista Carlos Herrera ha manifestado públicamente lo que muchos creen sobre la agresión sufrida por Jon Echeverría, candidato de 22 años del Partido Popular en el País Vasco. Herrera afirmó directamente que los agresores son los socios de Pedro Sánchez. Esta declaración surge tras los incidentes ocurridos el pasado sábado durante la visita del candidato conservador a la localidad de Hernani.

Detalles de la agresión y respuesta inmediata

La violencia se desató cuando una multitud de personas pro-etarras agredió a Echeverría mediante lanzamientos de petardos, huevos y piedras. El joven político describió esta situación como un ataque directo por pertenecer al Partido Popular en la región vasca. Ante estos hechos, el candidato exigió formalmente a la Ertzaintza que garantizara su seguridad y la de su equipo.

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Estos incidentes marcan el inicio de una campaña electoral cargada de crispación en España. La tensión política se ha trasladado a las calles con dos semanas de antelación a la cita electoral que enfrentará a millones de ciudadanos con las urnas. El último afectado por este aumento de la polarización social y política ha sido el candidato del Partido Popular en Guipúzcoa.

Posiciones de stakeholders y críticas políticas

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, anunció inmediatamente un acto de apoyo con Jon Echeverría tras el ataque. Feijóo cargó con dureza contra los manifestantes violentos, advirtiendo que la calle no pertenece exclusivamente a quienes utilizan la fuerza. El líder conservador afirmó que la calle es de todos los españoles y que no expulsarán a nadie de la misma.

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Feijóo también criticó el silencio del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en Euskadi y la actitud complaciente de la formación política Bildu ante estos actos vandálicos. El líder del PP declaró que están listos para enfrentar estas amenazas sin dar un paso atrás. Además, aseguró que continuarán de frente con ganas de ganar las elecciones a los socios de Pedro Sánchez.

Carlos Herrera, durante su monólogo en Cadena COPE, dedicó tiempo a analizar el fin de semana del Partido Popular. El veterano periodista señaló que el Partido Popular acabó el fin de semana recibiendo piedras y huevos al grito de payaso. Herrera criticó que el presidente del Gobierno no reacciona ni cuando atentan a Vox ni cuando lo hacen al PP.

Impacto en la campaña y siguientes pasos

Tras la agresión en Hernani, el Partido Popular canceló la ruta prevista por algunas localidades del País Vasco. La formación entendió que no era seguro proceder con la agenda programada para esos días. Esta cancelación fue lamentada también por Alberto Núñez Feijóo, quien enfatizó que estos intentos de amedrentamiento no funcionarán.

Este incidente constituye la segunda agresión a miembros del Partido Popular en la región vasca durante este periodo. La formación ha calificado estos hechos como parte de una estrategia coordinada para silenciar la oposición política. Los ataques previos incluyeron la agresión a dos jóvenes de las Nuevas Generaciones en Barakaldo hace unos días.

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Las elecciones generales están programadas para el 29 de noviembre, fecha que marca el cierre de este ciclo de crispación. Mientras tanto, el equipo de Jon Echeverría confirmó que continuarían con su actividad política en otras localidas. El siguiente compromiso programado se fijó para el día siguiente en Zumárraga, demostrando la resistencia del candidato ante la violencia.