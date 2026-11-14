Agresión a Jon Echeverría en Hernani y la reacción del PP en el País Vasco

El candidato del PP Jon Echeverría fue agredido en Hernani. El partido exige seguridad y Núñez Feijóo condena la violencia política en la región.

Jon Echeverría, candidato del Partido Popular al Congreso por Guipúzcoa, informó de haber sufrido una agresión durante un acto de campaña en Hernani el sábado 14 de noviembre. El joven político de 22 años denunció públicamente los incidentes, asegurando que el grupo atacante lanzó petardos, huevos y piedras contra los asistentes y los organizadores.

Detalle de la agresión en Hernani

Echeverría identificó a los autores de los ataques como un grupo de personas afines a la causa independentista vasca. En sus declaraciones, el candidato popular afirmó que la violencia sufrida es una consecuencia directa de su militancia en el Partido Popular dentro del contexto político del País Vasco. Instó formalmente a la Ertzaintza, la policía autonómica vasca, a garantizar la seguridad de los militantes y candidatos durante los eventos públicos.

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No obstante, Echeverría también utilizó su plataforma para expresar gratitud hacia la intervención de la Ertzaintza durante los hechos. El político confirmó que, a pesar de la tensa situación, el partido mantendría su agenda de actividades, programando continuar su campaña en la localidad de Zumárraga para el día siguiente.

Posiciones de líderes y partidos políticos

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, reaccionó rápidamente a través de sus redes sociales para condenar lo sucedido. Feijóo vinculó este incidente con una reciente agresión contra dos jóvenes miembros de Nuevas Generaciones ocurrida en Barakaldo unos días antes. El líder popular criticó abiertamente la situación, sugiriendo que el objetivo de los atacantes era amedrentar a Echeverría y al resto de compañeros del Partido Popular en el País Vasco.

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Feijóo declaró que el partido no cedería ante la intimidación y manifestó su intención de mantener el rumbo de la campaña. El líder nacional enfatizó su determinación para derrotar no solo a los agresores, sino también a los socios políticos del presidente Pedro Sánchez en las urnas. Anunció su confianza en lograr ganar, incluyendo la obtención de un escaño en Guipúzcoa.

Impacto y próximos pasos en la campaña

Los hechos han colocado la seguridad de los candidatos en el centro del debate político regional. La exigencia de Echeverría a la Ertzaintza subraya la percepción de inseguridad que existe entre ciertos sectores políticos durante los procesos electorales. La respuesta inmediata del partido y su líder indica una estrategia de confrontación política y de reforzamiento del mensaje de resistencia.

La continuidad de la campaña, con la prevista parada en Zumárraga, demuestra la resolución del equipo electoral para no suspender sus actividades. La atención mediática generada por la agresión y la respuesta pública de las autoridades políticas locales y nacionales amplifica la visibilidad del incidente.

El incidente en Hernani se suma a una lista creciente de denuncias por violencia política en la región. La articulación de estos hechos en declaraciones públicas busca documentar un patrón de conducta. Los próximos días serán cruciales para observar cómo la administración de seguridad pública gestiona las garantías durante los siguientes actos programados por el partido.