Agnès Pannier-Runacher urge a la UE a acelerar el mercado común energético

La exministra francesa Agnès Pannier-Runacher advierte sobre la lentitud de la UE y propone una estrategia nuclear y renovable para la independencia europea.

La diputada francesa y exministra de Transición Energética, Agnès Pannier-Runacher, ha criticado la lentitud de la Unión Europea durante una entrevista en Barcelona, exigiendo mayor pragmatismo para consolidar el mercado común. Pannier-Runacher, miembro de la agrupación macronista en la Asamblea Nacional, declaró que existen demasiados cálculos políticos e ideología que frenan la competitividad continental.

Crítica a la lentitud legislativa europea

En el foro World in Progress, organizado por el Grupo Prisa el pasado martes, Pannier-Runacher subrayó que la falta de rapidez en las decisiones de Bruselas dificulta la creación de un sistema energético más resiliente. La política francesa argumentó que la Unión debe avanzar con mayor decisión para superar las barreras internas que obstaculizan la eficacia económica y la estabilidad del suministro.

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Estrategia nuclear y renovable frente a riesgos

Europa depende en un 85% de las importaciones para el gas natural y en un 97% para el petróleo, niveles que representan entre el 60% y el 70% del consumo según los países. Pannier-Runacher señaló que la única estrategia viable implica producir más energía renovable y nuclear, mientras se reduce el consumo mediante la rehabilitación de edificios y la mejora de la eficiencia. Aunque existen riesgos de dependencia de tierras raras chinas, el impacto es menor que con los combustibles fósiles, ya que las plantas solares producen electricidad durante 30 años.

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Barreras al mercado interior y capitales

La exministra destacó que el mercado europeo incompleto equivale a aranceles del 45% para bienes y del 110% para servicios. Para aprovechar los beneficios económicos inmediatos, es esencial completar el mercado de capitales, un paso previo crucial para la culminación del mercado energético. Este proceso ha avanzado gracias al pacto verde y a la gestión de la crisis tras la invasión rusa de Ucrania, pero requiere mayores esfuerzos de flexibilidad y almacenamiento.

Negociación de interconexiones con España

Ante las acusaciones en España de que Francia obstaculizaba la conexión de la península Ibérica, Pannier-Runacher afirmó que ella misma negoció con la ministra Teresa Ribera la aceleración de dichas interconexiones. El objetivo es que cada país asuma su responsabilidad de seguridad de suministro, controlando los costes mediante una combinación equilibrada de energía nuclear, renovables y sistemas de calor y frío sostenibles para proteger la independencia energética.