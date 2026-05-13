Agnes Gund, una generosa de la cultura y las artes públicas

Esta noticia biográfica de Agnes Gund explora su legado filantrópico como presidenta del Museo de Arte Moderno de Nueva York durante más de una década y como gran donadora de obras de arte a diversas instituciones. También cubre su iniciativa financiera contra el encarcelamiento a la venta de su cuadro más valioso de Lichtenstein y su influencia en las artes y la cultura, a través de la presidencia del Museo de Arte Moderno, la junta directiva del Museo de Arte de Cleveland y varios otros museos y organizaciones.

Fue presidenta del Museo de Arte Moderno de Nueva York durante más de una década, donó más de 1.800 obras de arte a diversas instituciones a lo largo de su vida y, en una ocasión, vendió su cuadro más valioso de Lichtenstein por US$ 165 millones para financiar una importante iniciativa contra el encarcelamiento.

Siete años antes de su muerte, en otoño de 2025, The New York Times publicó un artículo sobre su trayectoria filantrópica con el título ‘¿Es Agnes Gund la última persona rica y bondadosa? ’. El artículo señalaba que, en esa época, ella había dedicado décadas a donar su fortuna a las artes, así como a la investigación del SIDA y a grupos defensores de los derechos reproductivos.

La generosidad a esa escala se ha convertido en una rareza, dada la concentración de la riqueza en la cima y el interés Menos de los multimillonarios tecnológicos en las artes y la cultura, a excepción de la compra de la Met Gala





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