Agentes del ICE cargan contra manifestantes en protesta por condiciones inhumanas en centro de detención de Nueva Jersey

Manifestantes denuncian malas condiciones en el centro Delaney Hall; huelga de hambre de detenidos y represión policial marcan la jornada.

En Nueva Jersey , agentes del ICE cargaron contra manifestantes que protestaban por las condiciones inhumanas en un centro de detención para migrantes. Utilizaron empujones, balas de goma y gases lacrimógenos para dispersar a la multitud.

Los detenidos en Delaney Hall llevan meses denunciando malas condiciones y, durante el fin de semana del Día de los Caídos, iniciaron una huelga de hambre por la comida en mal estado. Las protestas se extendieron hasta la noche, con manifestantes enfrentando a los agentes y detenidos saludando desde las ventanas. Desde el regreso de Trump, al menos 10 personas se han suicidado bajo custodia del ICE.

La tensión se ha disparado en las afueras del centro de detención Delaney Hall, ubicado en Newark, Nueva Jersey. Cientos de personas se congregaron para exigir el cierre del centro y denunciar las condiciones infrahumanas que padecen los migrantes retenidos. Según testimonios de abogados y activistas, los detenidos han reportado falta de atención médica, hacinamiento y alimentos en mal estado.

La huelga de hambre comenzó el sábado por la noche, cuando un grupo de internos se negó a ingerir alimentos para protestar por la calidad de la comida. Los manifestantes afuera coreaban consignas como "Libertad para los detenidos" y "ICE asesino". Los agentes federales, equipados con equipo antidisturbios, avanzaron en formación cerrada mientras la multitud se negaba a dispersarse. Se escucharon detonaciones de balas de goma y el aire se llenó de gas lacrimógeno.

Varios manifestantes resultaron heridos leves, pero no se reportaron detenciones. Desde el interior del centro, los detenidos se asomaban a las ventanas y golpeaban los vidrios, enviando señales de apoyo a los manifestantes. Esta protesta es solo la más reciente de una serie de incidentes que han puesto en el foco las políticas migratorias de la administración Trump.

Organizaciones de derechos humanos han denunciado que las condiciones en los centros de detención han empeorado desde que el presidente asumió el cargo, con un aumento de los suicidios y las huelgas de hambre





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