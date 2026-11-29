Análisis del papel crucial de los agentes de seguros de Occident en la protección de familias y empresas, destacando su capacidad de respuesta en 2025.

La profesión de agente de seguros requiere una combinación única de empatía, habilidad de escucha y formación continua para responder a las necesidades cambiantes de los clientes y los avances tecnológicos. Cuatro profesionales de Occident comparten cómo es su día a día y qué significa acompañar a las personas en las decisiones más importantes de sus vidas.

Anticipación ante Crisis y Protección Familiar

Josu Bilbao, agente exclusivo de Occident en Portugalete (Bizkaia), ilustra esta labor con un caso concreto hace diez años. Explicó a un matrimonio con dos hijos la importancia de ahorrar y construir un colchón económico para el futuro. Cuatro años después, en 2020, llegó la pandemia y ambos perdieron sus empleos.

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El matrimonio acudió a la oficina de Bilbao con lágrimas en los ojos. Le comentaron que esos ahorros les permitían sacar adelante a su familia y les daba margen para buscar otro trabajo con más tranquilidad. Esta experiencia refleja la capacidad del agente para anticiparse a las necesidades y ayudar a tomar decisiones determinantes.

La Labor Diaria y la Construcción de Confianza

Josu Bilbao, Juan Pedro Rabadán, Mireia Casas y Maite Viñas son cuatro profesionales de Occident que desarrollan su actividad en distintos puntos de España. Explican cómo es su día a día, qué valoran de su profesión y cómo han construido una trayectoria basada en la relación con sus clientes.

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Conocer las circunstancias personales de una familia o entender los riesgos de un negocio son tareas clave. Juan Pedro Rabada, agente exclusivo de Occident en Madrid, destaca que estos profesionales aportan tranquilidad, cercanía y asesoramiento especializado. Su función consiste en escuchar, identificar necesidades y ofrecer soluciones adaptadas.

Las necesidades de protección varían según la etapa vital. La compra de vivienda, el nacimiento de un hijo, iniciar un negocio o planificar la jubilación son momentos donde el asesoramiento profesional es vital. El conocimiento del cliente permite revisar las necesidades de protección a medida que cambian las circunstancias.

Resolución de Siniestros y Datos del Sector

Cada día, las aseguradoras resuelven en España cerca de 595.000 siniestros, según la Memoria Social del Seguro 2025 de UNESPA. Desde goteras en el hogar hasta incendios en negocios, contar con un profesional ayuda a gestionar imprevistos con tranquilidad.

En estos momentos, el papel del agente es crucial. Además de conocer las coberturas, orienta al cliente sobre cómo actuar y ayuda con los trámites. La cercanía implica estar disponible y ofrecer respuestas adaptadas. Más del 90% de la facturación de Occident procede de su red de mediación.

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Transformación Digital y Futuro Profesional

Los avances tecnológicos están transformando la actividad. Los clientes demandan respuestas ágiles y gestión digital sin renunciar al asesoramiento. Esta evolución requiere que los profesionales actualicen sus conocimientos e incorporen nuevas herramientas. Según datos de ICEA, más de la mitad de las aseguradoras usan inteligencia artificial generativa.