Agentes CIA en Mexico, presencia de extranjeros en Fiscalía de Chihuahua: fuente a CNN

Según una fuente cercana a CNN, agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) estuvieron en la Fiscalía de Chihuahua por lo menos dos veces antes de una operación antidrogas en el norte de México. La presencia de extranjeros en la Fiscalía generó controversia y reclamos de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se opuso a la investigación y aseguró que su Gobierno actúa conforme a las leyes mexicanas.

Los agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) que acompañaron a funcionarios y elementos de seguridad mexicanos durante una operación antidrogas en el norte de México, según fuentes cercanas a CNN, estuvieron en la Fiscalía de Chihuahua por lo menos dos ocasiones antes de la operación, según un nuevo reporte oficial sobre el caso publicado el martes.

El informe, que no reconoce que las personas presentes en la operación fueran agentes de la CIA, fue presentado por la fiscal Wendy Chávez, quien le asignó a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, investigar la presencia de agentes extranjeros durante la operación en la que se desmantelaron laboratorios clandestinos de drogas. Campos afirmó que su Gobierno no tenía conocimiento de que las autoridades de Chihuahua tuvieran tratos directos con agencias de Estados Unidos.

Chávez presentó el informe el mismo día en que CNN reportó que la CIA ha estado intensificando sus operaciones en México, incluyendo la participación de sus agentes en asesinatos selectivos de miembros de carteles del narcotráfico, según múltiples fuentes





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