Agente del Sheriff en Carolina del Sur mata a sujeto tras tiroteo en feria de armas

Un oficial de Lexington sobrevive herido tras disparar a un atacante durante la feria de armas en Jamil Temple, Columbia. Detalles sobre la seguridad y las autoridades.

Un agente del sheriff que prestaba servicios de seguridad en una feria de armas ubicada en Carolina del Sur mató a tiros a un individuo el sábado tras recibir disparos. Las autoridades locales confirmaron que el oficial fue trasladado al hospital para someterse a una intervención quirúrgica y se encuentra en estado estable. Este incidente trágico ocurrió en el recinto Jamil Temple, donde se llevaba a cabo la feria anual organizada por la Asociación de Coleccionistas de Armas de Carolina del Sur. La oficina del sheriff ha mantenido un estricto silencio respecto a la identidad del agresor y los detalles específicos del enfrentamiento armado.

Detalles del incidente y estado del oficial

La oficina del sheriff emitió un comunicado oficial confirmando que el agente recibió fuego armado por parte de una persona no identificada durante el transcurso del evento. Tras ser herido por el sujeto, el oficial logró defenderse y neutralizar la amenaza mediante el uso de su arma de servicio. Los médicos procedieron a operarlo de urgencia para tratar las heridas sufridas. A pesar de la gravedad inicial, el reporte médico indica que el estado de salud del agente es estable y que recibe atención médica continua. La institución no ha proporcionado más información sobre la escena del crimen ni sobre las circunstancias exactas que precedieron al tiroteo inmediato.

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Protocolos de seguridad en la feria de armas

La Asociación de Coleccionistas de Armas de Carolina del Sur es la entidad encargada de celebrar este tipo de exposiciones en la región. Según las normas de seguridad publicadas en el sitio web oficial de la feria, está estrictamente prohibido ingresar con armas cargadas al recinto. Esta prohibición tiene una única excepción para los agentes de policía que se encuentran en servicio activo durante el evento. Además, todas las armas de fuego presentadas en la muestra deben tener asegurado su mecanismo de acción para garantizar la seguridad de los asistentes y expositores.

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La organización no respondió de inmediato a los intentos de contacto realizados por la prensa mediante correos electrónicos y llamadas telefónicas para solicitar comentarios oficiales sobre el incidente. La falta de respuesta inmediata genera incertidumbre sobre si se investigará la posible negligencia en la seguridad o si se proporcionará más contexto sobre la seguridad del lugar. Los asistentes y participantes esperan una comunicación clara por parte de los organizadores para esclarecer cómo pudo ingresar un individuo con capacidad de disparar al recinto.

Contexto del recinto y próximos pasos

El Jamil Temple es un recinto de propiedad de la organización Shriners y se alquila frecuentemente para diversos tipos de eventos públicos. Además de ferias de armas, el lugar alberga exposiciones de joyería, competencias de roller derby y otras actividades comerciales. La oficina del sheriff del condado de Lexington está a cargo de la investigación interna y externa del incidente. No se han anunciado fechas específicas para la liberación de informes policiales adicionales o para la identificación oficial del agresor. La comunidad local permanece expectante ante las declaraciones oficiales que se esperarían en los próximos días.