Agente de Inmigración Acusado de Agresión y Daños Criminales en Colorado

Un agente de inmigración enfrenta cargos penales tras una investigación sobre el uso de la fuerza contra una manifestante durante una protesta en Durango, Colorado. El caso ha reavivado el debate sobre el uso de llaves de estrangulamiento y la rendición de cuentas de las fuerzas del orden.

Un agente de inmigración enfrenta cargos de agresión en tercer grado y daños criminales tras una investigación exhaustiva sobre su trato a una manifestante. La investigación se inició después de que Franci Stagi denunciara haber sido sometida con una llave de estrangulamiento durante una protesta en Durango, Colorado , en octubre.

Varios videos grabados por testigos presenciales muestran al agente, identificado como Nicholas Rice, enmascarado, agarrando y arrastrando a Stagi a través de la calle. Stagi afirma que el agente la sujetó del cabello y aplicó una llave de estrangulamiento.

Este caso se produce en un contexto de creciente escrutinio sobre el uso de la fuerza por parte de las fuerzas del orden, especialmente después de la muerte de George Floyd en 2020, lo que ha llevado a varios estados a prohibir o restringir severamente el uso de llaves de estrangulamiento y sujeciones al cuello. La Oficina de Investigaciones de Colorado inició la investigación a petición del jefe del Departamento de Policía de Durango, Brice Current, quien expresó su preocupación por posibles violaciones de la ley estatal, una solicitud poco común.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. ha reconocido la solicitud de comentarios, pero aún no ha respondido a las preguntas sobre los cargos. Según los documentos judiciales, Rice es acusado de agresión en tercer grado por causar lesiones corporales a Stagi, aunque no se especifican los detalles de las lesiones ni se menciona la presunta llave de estrangulamiento. También se le acusa de daños criminales por dañar el teléfono celular de Stagi.

Stagi relata que estaba filmando al agente frente a la instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas cuando él le golpeó la mano, haciéndola caer su teléfono. Al intentar llamar su atención, afirma que fue sometida con una llave de estrangulamiento y posteriormente arrojada por un terraplén. Stagi continúa experimentando dolor en el brazo, incluso al realizar tareas cotidianas.

Si bien Stagi expresa su decepción por la gravedad de los cargos, espera que el juicio sirva como un mensaje de que los agentes de inmigración no pueden recurrir a la fuerza excesiva de manera indiscriminada. La situación plantea interrogantes sobre las protecciones legales que tienen los agentes federales cuando actúan en el cumplimiento de sus funciones, y el Departamento de Justicia ha adoptado una postura firme contra los intentos estatales de arrestar o procesar a agentes federales.

El debate sobre las llaves de estrangulamiento se intensificó tras la muerte de Eric Garner en 2014, cuyas últimas palabras, “No puedo respirar”, se convirtieron en un símbolo del movimiento Black Lives Matter. Aunque algunos estados han prohibido estas tácticas, los intentos de reforma a nivel federal han encontrado resistencia.

Un proyecto de ley federal que habría prohibido las llaves de estrangulamiento en todo el país fue aprobado por la Cámara de Representantes en 2021, pero no logró convertirse en ley. En Colorado, una prohibición de las llaves de estrangulamiento fue aprobada en 2020 como parte de una legislación más amplia de reforma policial, revirtiendo restricciones más limitadas implementadas anteriormente.

Este caso pone de relieve la complejidad de equilibrar la seguridad pública con los derechos individuales y la necesidad de una supervisión adecuada de las fuerzas del orden, especialmente en el contexto de la inmigración y la aplicación de la ley federal. La discusión sobre el uso de la fuerza y la rendición de cuentas continúa siendo un tema crucial en el debate público y político





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