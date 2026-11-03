Agente de ICE Mario Alberto Morales imputado por atropellar a Miguel Parra Hernández en Houston

Un gran jurado del condado de Harris acusa al agente de ICE Mario Alberto Morales de agresión con arma mortal por el atropello de Miguel Parra Hernández. Conoce los detalles del caso y las declaraciones.

El agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, Mario Alberto Morales, compareció este lunes ante un tribunal en el condado de Harris para una audiencia de fianza y será ingresado en prisión. Un jurado investigador lo acusó el viernes de un delito de agresión con agravantes con un arma mortal tras supuestamente haber golpeado a Miguel Parra Hernández, causándole múltiples fracturas en las piernas.

Acusación formal y detalles del incidente

La acusación formal se basa en los hechos ocurridos el 10 de octubre, cuando el agente Morales conducía un Jeep Grand Cherokee del ICE cerca de Houston. Según la información proporcionada por un portavoz de ICE, Morales inició la persecución de un vehículo conducido por Miguel Parra Hernández.

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El fiscal de distrito del condado de Harris, Sean Teare, declaró en una conferencia de prensa el viernes que Parra Hernández ha vivido en el condado de Harris por más de 30 años. Además, afirmó que el hombre de 48 años no tiene antecedentes penales ni órdenes de deportación pendientes.

Teare explicó que Parra Hernández y otro ocupante del vehículo comenzaron a huir a pie cuando Morales inició la persecución. El fiscal sostuvo que los hechos posteriores conmocionaron a toda la comunidad local.

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Declaraciones contradictorias entreICE y la fiscalía

Sean Teare reprodujo un video que, según él, mostraba claramente a Morales atropellando a Parra Hernández con su vehículo. Este testimonio visual contradice directamente la versión oficial presentada por la agencia federal encargada de la aplicación de la ley migratoria.

ICE declaró que contactó de inmediato a los servicios de emergencia y brindó asistencia a la víctima. La agencia afirmó que Parra Hernández corrió delante de un vehículo de ICE, lo cual el fiscal considera incompatible con los resultados de su investigación.

Un portavoz de ICE calificó como temerarias y falsas las acusaciones de que Morales golpeó intencionalmente a Parra Hernández. El portavoz añadió que los funcionarios locales no están autorizados a investigar a los agentes federales en el cumplimiento de su deber.

Defensa del agente y críticas políticas

El abogado de Morales, David Lindenmuth, acusó al fiscal de distrito de llevar a cabo un procesamiento con motivaciones políticas. Lindenmuth declaró a CNN que es ofensivo que un fiscal de distrito electo actúe de esta manera, especialmente contra un exmilitar.

El representante legal defendió la integridad de su cliente, describiéndolo como un buen hombre y un exfuncionario penitenciario, pastor y veterano militar. Agregó que Morales se postuló para el 34.º distrito congresional de Texas en 2025, pero se retiró posteriormente de la contienda.

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Lindenmuth afirmó que creía que el incidente fue un accidente y alegó que su cliente no había cometido ningún delito. Morales fue contratado por ICE como agente de transporte, según la defensa, quien contrasta la gravedad de las acusaciones con la trayectoria profesional y militar de su cliente.

Impacto devastador en la víctima y demandas de justicia

Las consecuencias del incidente han sido devastadoras y horribles para la vida de Miguel Parra Hernández. Su abogada, Kim Bruno, declaró en una rueda de prensa que el hombre sufrió fracturas, daños nerviosos y fue operado, enfrentando actualmente limitaciones de movilidad y dolor crónico.

Bruno también reveló que Parra Hernández ha sufrido ansiedad y depresión desde el incidente. Tras una conversación de tres horas con su cliente el jueves, la abogada declaró que lo único que quiere es que se rindan cuentas.

La víctima busca la garantía de que esto no le volverá a pasar a nadie más. Bruno destacó que, a pesar de estar en la cama sufriendo, Parra Hernández es una persona muy compasiva que solo le importan los demás, enfatizando su solidaridad incluso en medio de su propio dolor y trauma.