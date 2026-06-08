Agenda deportiva de RTVE Play: partidos clave de la Selección Española Femenina y más

RTVE Play ofrece una semana llena de deportes con partidos de clasificación para el Mundial femenino de España, el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, waterpolo de la Liga Europea, y otros eventos como baloncesto en silla de ruedas y pentatlón moderno. No te pierdas la cobertura en directo por Teledeporte y RTVE Play.

Esta semana, RTVE Play ofrece una variada programación deportiva con eventos destacados como los partidos de clasificación para el Mundial femenino de la selección española y el Tour Auvergne-Rhône-Alpes .

La selección española femenina disputará varios encuentros cruciales en Madrid para asegurar su pase al Mundial. El primer partido será contra Tailandia, que se podrá ver en directo por Teledeporte y RTVE Play. Posteriormente, España se enfrentará a Francia y cerrará la fase de clasificación con una final en Madrid. Estos partidos son de vital importancia para el equipo nacional, que busca consolidarse como una de las potencias del fútbol femenino mundial.

La afición española podrá seguir cada encuentro a través de las plataformas de RTVE, que ofrecen una cobertura completa con análisis y comentarios de expertos. Además del fútbol femenino, el Tour Auvergne-Rhône-Alpes será otra de las grandes atracciones de la semana. Esta competición ciclista, que recorre la región francesa, contará con varias etapas emocionantes, incluyendo una contrarreloj por equipos y etapas de montaña.

La segunda etapa, de Saint-Martin-Le-Vinoux a Le Puy En Velay, cubrirá 237,3 kilómetros, mientras que la tercera etapa será una contrarreloj por equipos de 28,4 kilómetros. Las etapas posteriores incluyen recorridos exigentes como la quinta etapa de Saint-Chamond a Parc Des Oiseaux y la sexta etapa de Saint-Vulbas a Crest-Voland, con un perfil montañoso que pondrá a prueba a los ciclistas. Todas las etapas se transmitirán en directo por Teledeporte y RTVE Play.

El waterpolo también tendrá protagonismo con la Liga Europea masculina, donde se celebrará la Final Four en Malta. Los partidos de semifinales incluyen el enfrentamiento entre Zodiac Cn Atlètic-Barceloneta y FTC Telekom Waterpolo, así como el duelo entre Pro Recco y Olympiacos SFP. Ambos encuentros se podrán seguir en directo.

Además, la programación incluye otros deportes como baloncesto en silla de ruedas, pentatlón moderno y voleibol, así como el programa "Camino a Nueva York" y fútbol con el partido de inauguración del Mundial 2026 y su postpartido. RTVE Play se consolida como la plataforma de referencia para los amantes del deporte, ofreciendo una amplia variedad de contenidos en vivo y bajo demanda





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