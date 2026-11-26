Descubre la oferta cultural de finales de noviembre en España. Exposiciones sobre energía nuclear, el festival Zinecittà en Donostia y teatro en Madrid con proyectos únicos.

La agenda cultural de finales de noviembre ofrece una mezcla relevante de arte, cine y reflexión social que invita a la ciudadanía a profundizar en temas políticos y científicos a través de la expresión artística. Desde exposiciones multidisciplinarias en Barcelona hasta festivales de cine en el País Vasco, los eventos programados conectan la historia con el presente de manera directa.

Arte y Energía Nuclear en el CCCB

El Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) presenta una exposición fundamental que analiza la representación artística de los descubrimientos atómicos y la radiactividad. Bajo el comisariado del Musée d'Art Moderne de París y Maria Ptqk para la adaptación local, la muestra estará abierta desde el 26 de noviembre hasta el 17 de mayo. Esta iniciativa aborda tanto la fascinación estética como el pánico armamentístico derivados de la energía nuclear, incluyendo consecuencias locales específicas como los accidentes de Palomares y Vandellós.

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La curaduría reúne más de 250 obras de artistas de talla internacional como Hélène de Beauvoir, Henri Becquerel, Bruce Conner, Eduardo Chillida, Salvador Dalí y Marcel Duchamp. También se incluyen piezas de creadoras contemporáneas y figuras clave como Hilma af Klint, Jürgen Nefzger, Yoko Ono, Raymond Pettibon, Joan Rabascall y Nancy Spero, entre muchos otros. Esta selección demuestra cómo la cultura visual ha interpretado el impacto histórico y presente de la ciencia nuclear.

Festival Zinecittà Llega a Donostia

El festival de cine italiano Zinecittà celebra su primera edición en Donostia del 27 al 29 de noviembre, consolidándose como un punto de encuentro para el séptimo arte. La Diputación Foral de Gipuzkoa, a través de su Departamento de Cultura, y la asociación Italia Maitea promueven este evento que tiene como sede principal el espacio cultural Tabakalera. Además de las proyecciones en este centro, la programación incluye una sesión especial en el Museo Marítimo Vasco.

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La agenda cinematográfica ofrece cuatro proyecciones en versión original subtitulada, garantizando el acceso auténtico a las producciones italianas. Entre estas selecciones destaca el estreno nacional de una película que promete ser un punto focal del interés de los asistentes durante estos tres días en la capital donostiarra.

Teatro sin Grabaciones en Madrid

El 30 de noviembre, el Teatro Gran Vía de Madrid acoge Diario vivo, una iniciativa teatral que pone en escena intrahistorias periodísticas contadas en primera persona. La experiencia se distingue por su exclusividad y ausencia de tecnología convencional: no existen pantallas en el escenario y la actuación no se graba, lo que impide su reproducción posterior. Los asistentes viven historias reales narradas por periodistas y escritores en un formato efímero.

La naturaleza del evento implica que el público no sabrá con exactitud lo que se contará hasta estar en la sala, y las entradas agotan el aforo rápidamente debido a esta promesa de inmersión total. Esta propuesta rompen con la lógica del consumo digital inmediato, ofreciendo una experiencia única que refuerza el valor de la presencia física y la atención directa en la cultura contemporánea.