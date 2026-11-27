Descubre los eventos clave del fin de semana en Buenos Aires, desde la Fiesta Anual de Coronel Pringles hasta el Festival de Cine Latinoamericano en La Plata. Agenda completa.

La provincia de Buenos Aires se prepara para un fin de semana intenso con una variada agenda que combina folklore, cine, ciclismo y gastronomía. Desde la 78° Fiesta Anual Tradicionalista en Coronel Pringles hasta el 21° Festival de Cine Latinoamericano en La Plata, las propuestas culturales y deportivas cubren gran parte del territorio provincial.

Eventos Tradicionalistas y Folklore en Coronel Pringles

La Asociación El Fogón de los Gauchos, junto con la Municipalidad de Coronel Pringles, organiza la 78° Fiesta Anual Tradicionalista. Este evento se llevará a cabo del jueves 26 al sábado 28, comenzando a las 18:00 horas, y el domingo 29 a partir de las 17:00 horas en diferentes espacios físicos de Berisso. Las entradas tienen costo y se ofrecen espectáculos musicales y de danzas que forman parte de la segunda semifinal clasificatoria para el Festival de Jesús María por la Provincia de Buenos Aires.

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Ciclistas y Competencias Criollas en Trenque Lauquen

En Trenque Lauquen, la Dirección de Cultura de la Municipalidad acompaña al organizador Marcelo Luengo en los festejos por el Día de la Tradición. El evento incluye pruebas de destreza criolla para mujeres y menores, así como almuerzo con rienda general a 8 metros y clásico a 10 metros. La entrada tiene un costo de $5.000 pesos argentinos.

Peregrinación en Bicicleta y Festival en Cosquín

La ciudad de Luján acoge la 31º Peregrinación a Luján en Bicicleta, bajo el lema "Sí a la bici, no a las adicciones". Se estima que más de 4 mil ciclistas de la provincia y otras regiones participen en la actividad. La llegada estimada a la Basílica de Luján está programada para las 12:30 horas del domingo 29. Los puntos de salida se encuentran en el predio ex Tres de Fierro, en las calles Macaya y Mirabelli, en la Ampliación Urbana, con salida desde las 10:00 horas.

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Competencia de Folklore y Festival de Cine en La Plata

El sábado 28 y domingo 29, el Cine Teatro Italiano de Lobos alberga una competencia de folklore organizada por la Municipalidad de Lobos, el cine y la Comisión Municipal del Folklore de Cosquín. El jurado para la categoría música estará integrado por Federico Siciliano y Ángela Irene, mientras que para la danza, Silvina Lafalce y Facundo Posse. Los ganadores participarán del 67º Festival Nacional de Folklore de Cosquín en enero de 2027.

Paralelamente, La Plata celebra el 21° Festival de Cine Latinoamericano. Organizado por un equipo independiente del FESAALP con el apoyo de la Municipalidad de La Plata y el Gobierno de la provincia, el evento promueve el cine independiente regional, nacional e internacional. La entrada es gratuita y se contemplan talleres, conferencias y proyecciones de diversas categorías.

Actividades en Chascomús, Pinamar, San Isidro y San Andrés de Giles

En Chascomús, la Municipalidad organiza una jornada el sábado 28 a las 17:00 en el Vivero Pinamar S. A., con actuaciones de Tobi Ferreyra, Indio Rico, Hermanos Nápoli, Punición y Aer Totem. La entrada es gratuita y se recolectan alimentos y ropa para el comedor Sueños y Esperanza. En Pinamar, la propuesta "Alta Costura entre Pinos" requiere reserva previa al (2267) 475302 y beneficia a la Cooperadora del Hospital de Pinamar.

Finalmente, San Isidro y San Andrés de Giles ofrecen eventos gratuitos. El Corredor Rolón en San Isidro tendrá música y gastronomía el sábado 28, mientras que San Andrés de Giles celebra su aniversario el domingo 29 con una feria en el Parque Municipal y cantina a beneficio de la Cooperadora del Hospital San Andrés.