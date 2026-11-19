Descubre la agenda cultural en Barcelona para noviembre 2026. Desde el Museo Reina Sofía hasta Bizarro T.A.Z. y el festival Solarpunk en el Círculo de Bellas Artes.

La sección de Cultura de elDiario.es presenta cada viernes por la mañana un resumen exhaustivo de la actualidad cultural semanal. Esta edición destaca una selección de propuestas variadas que abarcan desde estrenos cinematográficos hasta exposiciones, libros, cómics y lanzamientos musicales recientes. El objetivo es ofrecer alternativas atractivas para el fin de semana, reconociendo que muchas personas permanecerán en casa jugando a 'GTA VI', pero proporcionando opciones para quienes buscan salir.

Reconstrucción digital del Museo Reina Sofía

El Museo Reina Sofía, junto con la Tate Liverpool y el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, ha completado la reconstrucción de una obra significativa. Esta pieza digital está disponible para el público desde el 18 de noviembre. La iniciativa incluye una cuidadosa selección de material documental que documenta las diferentes intervenciones realizadas por el artista entre los años 60 y 80 del siglo pasado.

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Bizarro T.A.Z. en la Librería Gigamesh

La jornada literaria Bizarro T.A.Z. dedicada al género bizarro se celebrará el sábado 21 de noviembre de 2026. El evento tiene lugar en la Librería Gigamesh de Barcelona, un espacio veterano y de referencia para el mundo de lo fantástico y la ciencia ficción. Las editoriales Orciny Press y Cetus organizan este encuentro, describiéndolo como una confluencia de locura, alteridad y rarunismo.

Se espera que los asistentes puedan seguir el evento en línea, aunque el enlace específico aún no ha sido facilitado. Una de las charlas destacadas del programa tratará sobre el tema del Bizarro y el antifascismo en tiempos de la inteligencia artificial. Las editoriales también promoverán sus increíbles propuestas editoriales durante la jornada.

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Festival Solarpunk en el Círculo de Bellas Artes

El concepto de solarpunk se consolida como uno de los más excitantes en política medioambiental y futuros alternativos. Del 20 al 22 de noviembre, el Círculo de Bellas Artes acoge un pequeño festival que funciona como un laboratorio colectivo de mundos mejores. El evento invita a reflexionar sobre una utopía donde no sea necesario elegir entre abundancia y justicia social.

En estas propuestas se visualiza una sociedad donde conviven armoniosamente el desarrollo tecnológico y el equilibrio planetario. La entrada a este festival es totalmente gratuita. Esta iniciativa responde a la necesidad de explorar nuevas formas de convivencia sostenible y tecnológica.

Exposición sobre el Imperio asirio en Caixaforum

Caixaforum Barcelona alberga una exposición que puede visitarse del 23 de noviembre al 26 de marzo de 2027. La muestra reconstruye la vida del último gran soberano del Imperio asirio. Esta colaboración cuenta con más de 150 piezas procedentes del British Museum.

Las obras exhibidas van desde pequeñas vasijas hasta grandes relieves y esculturas monumentales que recomponen el legado de quien fue considerado el hombre más poderoso del planeta hace más de 2.500 años. La exposición también incluye una mención especial a la primera biblioteca universal del mundo. En este apartado, el público podrá observar una de las doce tablillas del Poema de Gilgamesh, un hito fundamental de la historia cultural.