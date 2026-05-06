Agenda completa del viaje del Papa León XIV a España: encuentros políticos, religiosos y sociales

El Vaticano ha revelado la agenda detallada del viaje del Papa León XIV a España del 6 al 12 de junio, que incluye visitas a Madrid, Barcelona, Las Palmas y Tenerife. Entre los momentos más destacados se encuentran su encuentro con Pedro Sánchez, su visita a la cárcel de Brians 1 y su participación en proyectos de integración de migrantes en Tenerife.

A un mes exacto del viaje del Papa a España, el Vaticano ha dado a conocer este miércoles la agenda prevista de León XIV durante su visita al país del 6 al 12 de junio.

El Pontífice estará en Madrid, Barcelona, Las Palmas y Tenerife, con una agenda repleta de encuentros políticos, religiosos y sociales. Una de las sorpresas más destacadas es su visita a la cárcel de Brians 1 en Barcelona, donde se reunirá con los reclusos.

Además, intervendrá en el Congreso de los Diputados, se encontrará con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Nunciatura Apostólica y participará en proyectos de integración de migrantes en Tenerife. El viaje comenzará el sábado 6 de junio a las 10:30 con el aterrizaje del avión papal en el aeropuerto de Barajas.

Tras una breve ceremonia de bienvenida, el Papa se trasladará al Palacio Real para la ceremonia de bienvenida y la reunión de Estado con los Reyes de España. Allí pronunciará su primer discurso, al que están invitados miembros del Gobierno, representantes de la sociedad civil y embajadores extranjeros.

El primer acto del Papa con la población será una visita al centro de Cáritas en el distrito de Latina, el Proyecto Social Cedia 24 horas, donde conocerá a los voluntarios y pasará tiempo con las personas sin hogar que atiende la archidiócesis de Madrid. Este centro ofrece techo y soporte emocional a unas 70 personas cada día, principalmente mujeres en situación de calle y grave exclusión social.

A las 20:30, León XIV se dirigirá a la Plaza de Lima para participar en una vigilia de oración con jóvenes. El domingo 7 de junio, el Papa celebrará una misa en la plaza de Cibeles, que podría concluir con una procesión del Corpus por el centro de Madrid, aunque no está confirmada en la agenda oficial.

Por la tarde, a las 16:30, se reunirá con los agustinos en la Nunciatura y luego se trasladará al Movistar Arena para un encuentro titulado 'Tejer redes con el mundo de la Cultura, del Arte, de la Economía y del Deporte', donde promoverá la colaboración entre entidades confesionales y no confesionales. Después, cenará en la residencia del arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, con algunos invitados.

La jornada más política será el lunes 8 de junio, cuando el Papa se encontrará con Pedro Sánchez en la Nunciatura Apostólica. A las 10:30, entrará en el Congreso de los Diputados para un encuentro con los miembros del Parlamento español, que durará unos 45 minutos y será seguido con atención en otras cancillerías europeas, ya que será la primera visita de León XIV a la sede del poder legislativo de un país de la UE.

A las 11:30, se reunirá con los obispos españoles en la Conferencia Episcopal y almorzará con ellos. Por la tarde, a las 18:00, presidirá una oración en la catedral de la Almudena y luego tendrá un encuentro con la comunidad diocesana en el Estadio Santiago Bernabéu. El martes 9 de junio, antes de partir hacia Barcelona, el Papa visitará a los voluntarios en el Pabellón 3 de IFEMA para agradecer su ayuda.

A las 11:10, su avión despegará rumbo a Barcelona, donde llegará a las 12:25. Su primera cita en la ciudad condal será una oración en la catedral a las 13:00. Por la tarde, a las 20:00, presidirá una vigilia de oración en el Estadio Olímpico. El miércoles 10 de junio será una jornada destacada, con su visita a los presos del penal Brians 1 a las 10:50.

Luego, se trasladará a la abadía de Montserrat para rezar un rosario y almorzar con los benedictinos. De regreso a Barcelona, a las 16:30, se reunirá con representantes de iniciativas de caridad en la iglesia de San Agustín y luego llegará a la basílica de la Sagrada Familia para bendecir la última torre construida y recordar los 100 años del fallecimiento de Antoni Gaudí





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