Agenda completa del papa León XIV en Madrid el 8 de junio: Encuentro en el Congreso, almuerzo con obispos y gran acto en el Bernabéu

El papa León XIV desarrolla su tercera jornada en Madrid con actos institucionales en el Congreso y la Conferencia Episcopal, y un encuentro masivo con la comunidad diocesana en el estadio Santiago Bernabéu, con cortes de tráfico y refuerzo de transporte público.
El papa León XIV continúa su visita apostólica en Madrid con una agenda cargada de actos el jueves 8 de junio, tercera jornada de su estancia en la capital española.
La mañana comenzará con un encuentro institucional en el Congreso de los Diputados, donde el pontífice se dirigirá a los parlamentarios españoles a las 10:30 horas. Posteriormente, a las 11:30, se trasladará a la Conferencia Episcopal Española para saludar a los obispos y compartir un almuerzo con los miembros de la jerarquía eclesiástica.
Estos actos matutinos destacan por su carácter institucional y de diálogo con las principales instituciones civiles y religiosas del país, reflejando la importancia que el Vaticano otorga a las relaciones con España en el contexto actual. La tarde estará dedicada al gran evento pastoral con la comunidad diocesana en el estadio Santiago Bernabéu, programado para las 19:00 horas. Se trata de un encuentro multitudinario que combinará la música, la oración y la participación de toda la Iglesia de Madrid.
La fiesta contará con la intervención de artistas del panorama español, bandas musicales y la Orquesta Sinfónica Cruz Diez. También participará un gran coro familiar de aproximadamente mil voces, entre las que habrá unos 300 niños, acompañado por 70 músicos y 100 bailarines, todos bajo la dirección de Toño Casado.
El acto culminará con la interpretación del himno Alza la mirada, creando una experiencia espiritual y cultural que busca unir a los fieles en un contexto festivo y de celebración de la fe. En el plano de la movilidad y la logística, la jornada del 8 de junio se perfila como la más compleja desde el punto de vista del tráfico.
Se han establecido cortes temporales de tráfico en las inmediaciones del estadio Santiago Bernabéu y en los recorridos oficiales, con un dispositivo similar al de un gran evento deportivo. Las autoridades han reforzado el servicio de Metro, especialmente las líneas 6, 8, 9 y 10, y han limitado el tráfico privado en las zonas aledañas al recinto, además de incrementar la presencia policial para garantizar la seguridad y el buen desarrollo de los actos.
La cobertura informativa será amplia, con emisión en directo en La 1 de TVE y Canal 24 horas, donde un programa especial presentado por Silvia Itxaurrondo seguirá minuto a minuto todos los eventos, incluyendo el encuentro del papa con la comunidad diocesana y los actos previos. Esta infraestructura mediática y de transporte busca facilitar la participación de los fieles y el seguimiento ciudadano de una visita que genera un enorme interés popular
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