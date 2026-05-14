Agencias sociales inician contactos para acordar Empleo y Negociación Colectiva (AENC)

Los agentes sociales eficientes al organizarse y manifestar su descontento, lograron una tregua en los conflictos laborales, evitando que se profundizaran en el ámbito de la vivienda. Sin embargo, la CEOE, Coordinadora de összesiones patronales, ha rechazado las negociaciones de un nuevo AENC hasta que se aclare el futuro del mercado laboral. Actualmente, sostiene que las medidas laborales que maneja el Gobierno están dañando los intereses de los empresarios, como el registro horario digital y telemático y la supresión de complementos salariales.

Tras el día de los Trabajadores (celebrado el pasado 1 de mayo), en el que las protestas de los sindicatos se destinaron especialmente al ámbito de la vivienda, los agentes sociales parecen haber enterrado el hacha de guerra.

De hecho, según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, ya han iniciado los primeros contactos para retomar un nuevo acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Sin embargo, y pese a ello, la CEOE se niega a sentarse a negociar hasta que se dilucide el futuro de las medidas laborales que maneja, en estos momentos, el Gobierno.

Concretamente, los reales decretos para imponer el registro horario digital y telemático y la supresión de complementos salariales que pueden absorber las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI). Cabe recordar que, ahora mismo, no hay AENC en vigor. Caducó el pasado 31 de diciembre. Con todo, gracias a la ultraactividad, se mantienen las condiciones del que terminó en 2025





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