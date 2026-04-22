Agencia Tributaria Detecta Delitos Fiscales en el 'Caso Mascarillas': 2,4 Millones de Euros Presuntamente Defraudados

La Agencia Tributaria ha concluido que existen indicios de delito fiscal por parte de Víctor de Aldama y Soluciones de Gestión en relación con los contratos de mascarillas durante la pandemia. La presunta defraudación asciende a 2,4 millones de euros.

La Agencia Tributaria ha emitido un informe contundente que revela indicios de delito fiscal relacionados con el controvertido 'negocio de las mascarillas'. El comisionista Víctor de Aldama, figura central en la investigación, se encuentra bajo escrutinio por una presunta defraudación de 2,4 millones de euros al erario público.

Esta cifra se deriva de los contratos públicos adjudicados a Soluciones de Gestión durante el pico de la pandemia de COVID-19, contratos que ahora son objeto de una exhaustiva investigación judicial. El informe de Hacienda detalla que la 'cuota exigible' podría reducirse a 1,6 millones de euros si se consideran los pagos realizados por Deluxe Fortune y MTM 180 Capital, otras dos empresas presuntamente utilizadas como pantallas por Aldama para ocultar el origen y destino de los fondos.

Estas empresas, junto con Aldama, se están enfrentando a la justicia en el Tribunal Supremo, en un caso paralelo que involucra al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García. La investigación se centra en determinar si se utilizaron estructuras societarias complejas para evadir impuestos y enriquecerse ilícitamente a costa de los fondos públicos destinados a la lucha contra la pandemia.

La magnitud de la presunta defraudación y la implicación de altos cargos públicos han generado una gran indignación en la sociedad y han puesto de manifiesto la necesidad de una mayor transparencia y control en la contratación pública. El caso ha desatado una tormenta política y judicial, con implicaciones que podrían extenderse a otros actores involucrados en el 'negocio de las mascarillas'.

Además de señalar directamente a Víctor de Aldama, la Agencia Tributaria también ha identificado indicios de delito fiscal en Soluciones de Gestión, acusándola de haber 'aminorado la cuota a declarar a ingresar'. Esta maniobra, según los investigadores, habría sido orquestada por la persona que la Fiscalía considera la 'mano en la sombra' del entramado, quien se beneficiaría directamente de la evasión fiscal.

Se investiga si Soluciones de Gestión, bajo la dirección de sus responsables, deliberadamente redujo la cantidad de impuestos a pagar, utilizando diversas estrategias para ocultar ingresos y manipular las cuentas. Tanto Aldama como Cueto, otro de los implicados en la investigación, habrían desempeñado un 'papel relevante' en este negocio, con Aldama utilizando sus 'contactos' en el sector público para facilitar la adjudicación de los contratos y Cueto ejerciendo una 'gran parte de la dirección del negocio'.

Esta alianza estratégica se materializó en una serie de contratos firmados principalmente en julio de 2020, marcando el inicio de una trama que ahora se desenmascara ante el Tribunal Supremo. La vista oral continúa en el Tribunal Supremo, con la declaración de testigos clave que aportan nuevos detalles sobre el funcionamiento de la trama y la participación de los diferentes implicados.

Las comparecencias de ex altos cargos del PSOE, como el exgerente del partido Mariano Moreno y un antiguo director de gabinete de la exvicepresidenta María Jesús Montero, han revelado información relevante sobre los pagos realizados y las presiones ejercidas para favorecer la adjudicación de los contratos. El testimonio de Carlos Moreno, antiguo director de gabinete de María Jesús Montero, ha sido particularmente significativo. Moreno ha negado rotundamente las acusaciones de Aldama, quien afirmaba haberle pagado 25.000 euros en un sobre.

Moreno ha calificado las acusaciones de 'rotundamente falsas' y ha explicado que Aldama se dirigió a él únicamente para solicitar un aplazamiento de una deuda tributaria, petición que fue derivada al departamento correspondiente de la Agencia Tributaria. Este testimonio contradice la versión de Aldama y refuerza la acusación de que el empresario está intentando manipular la verdad para reducir su responsabilidad penal.

La investigación también ha revelado que Armengol, una ex alta cargo de Transportes, acudió a Koldo García para contactar con Ábalos y conseguir un lote de mascarillas infantiles, lo que sugiere una posible connivencia entre los diferentes implicados para favorecer a determinadas empresas en la adjudicación de los contratos. La UCO, unidad especializada en la lucha contra la corrupción, ha estado desempeñando un papel fundamental en la investigación, recopilando pruebas y testimonios que han permitido desentrañar la trama y identificar a los responsables.

El caso ha generado una gran expectación mediática y ha puesto de manifiesto la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los fondos públicos. El Gobierno ha expresado su comprensión ante la 'indignación' generada por los casos de corrupción, como el Kitchen y el de las mascarillas, y ha reafirmado su compromiso con la lucha contra la corrupción y la defensa de la legalidad





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