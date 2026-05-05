Age, el gato que rompe barreras y entra en un centro residencial público en Barcelona

Por primera vez en España, un gato llamado Age ha sido admitido en un centro residencial público de larga estancia junto a su dueño, marcando un hito en la asistencia social y los derechos de los animales.

Se llama Age y ha marcado un hito sin precedentes en la historia de la asistencia social ya que, por primera vez en España, este gato ha logrado acceder junto a su dueño a un centro residencial público de larga estancia.

Se trata de un hecho que rompe con una barrera histórica que obligaba a las personas sin hogar a separarse de sus mascotas. Hasta este momento, no existían registros de gatos conviviendo en recursos públicos de este tipo en toda nuestra geografía. El ingreso de Age representa un avance fundamental en el reconocimiento de los derechos de las personas y animales, una noticia que ha sido recibida con gran entusiasmo por las asociaciones de defensa animal que impulsaron la medida.

Este logro ocurrido en Barcelona, aseguran dichas entidades, es el resultado de un largo camino de reivindicación y trabajo conjunto, situando a la capital catalana a la vanguardia de las políticas de inclusión social respetuosas con los vínculos afectivos. Desde el año 2016, los perros ya habían ganado terreno en centros de ámbito privado como albergues y pisos sociales. Posteriormente, esta medida se extendió a la red pública entre los años 2022 y 2023, facilitando mucho la acogida.

Sin embargo, los gatos seguían siendo la asignatura pendiente en estos dispositivos de emergencia y larga estancia. Las necesidades territoriales de los felinos y ciertos prejuicios dificultaban su integración en espacios de convivencia compartida. Durante años, la consigna implícita para los usuarios era elegir entre tener un techo o mantener a su compañero. Esta situación generaba un sufrimiento añadido a quienes ya se encontraban en una situación de extrema vulnerabilidad social.

La llegada de Age cambia finalmente las reglas del juego para todos los propietarios de gatos en exclusión. Se abre así una nueva etapa donde la especie animal ya no es un impedimento para acceder a la ayuda. El camino para que Age y su dueño pudieran entrar en el centro residencial no ha sido sencillo ni rápido. El ingreso estaba previsto originalmente para el año pasado, pero un suceso fortuito cambió los planes.

Un incendio ocurrido en el centro de destino obligó a retrasar todo el proceso de acogida de forma indefinida. Ante este obstáculo, la persona responsable de Age se negó rotundamente a renunciar a su compañero de vida para poder entrar sola al recurso. Su resiliencia fue clave para mantener el vínculo durante los meses de espera fuera del sistema. Se apoyó firmemente en su red de contactos personal para que cuidaran de Age de manera temporal y segura.

Mientras tanto, continuó gestionando su situación social con la esperanza de no tener que abandonar jamás al animal. Finalmente, tras la adecuación del espacio afectado por el fuego, el acceso se ha podido materializar con éxito. Durante el tiempo de espera, el gato no estuvo desatendido y se puso al día con todos los protocolos. El animal ha cumplido con los estrictos requisitos de salud pública necesarios para garantizar la convivencia en el centro.

Actualmente, Age ya está identificado con chip, esterilizado, vacunado y desparasitado correctamente según la normativa vigente. Estas medidas sanitarias son fundamentales para que la estancia sea legal y segura para el resto de los residentes. El cumplimiento de este protocolo demuestra que la tenencia responsable es posible incluso en situaciones de sin hogar. La red de centros ya cuenta con un convenio de colaboración multidisciplinar para ofrecer atención veterinaria gratuita.

De esta forma, se asegura que los animales reciban los cuidados médicos necesarios sin coste para los propietarios. El caso de Age sirve como modelo de éxito para futuros ingresos de mascotas en recursos públicos similares. La gestión de un animal dentro de una residencia pública requiere de una coordinación logística muy bien estructurada. Para facilitar este proceso, se han establecido convenios entre el ayuntamiento, entidades veterinarias y la fundación FAADA.

Una de las claves del éxito es la existencia de una pequeña subvención destinada específicamente a proveer pienso. Gracias a esta ayuda económica, el presupuesto de bienestar social del centro no se ve afectado por la mascota. Los recursos que ya aceptan animales cuentan con este apoyo para asegurar que nunca les falte el alimento necesario. El trabajo multidisciplinar permite que el centro funcione con normalidad mientras se atiende la diversidad de sus habitantes.

Además, profesionales del trabajo social acompañan cada paso del proceso de adaptación tanto del humano como del felino. Esta estructura de soporte es vital para que la convivencia sea armoniosa y no genere conflictos internos adicionales. La importancia de este avance radica en el valor de los vínculos afectivos que mantienen a las personas a flote. Para muchos individuos en situación de exclusión, su mascota es el único anclaje emocional que les queda tras perderlo todo





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