AFE pide cancelación de partidos por muerte de Jesús de Miguel

El sindicato AFE solicita la suspensión del fútbol profesional en España por humanidad tras el fallecimiento de Jesús de Miguel. Conoce los detalles.

El sindicato de futbolistas AFE ha solicitado oficialmente la suspensión de todos los partidos profesionales previstos para el fin de semana. Esta petición urgente responde al fallecimiento del jugador Jesús de Miguel, quien perdió la vida tras un choque durante un encuentro. La organización argumenta que el respeto humano debe prevalecer sobre los intereses deportivos y económicos.

Suspensión por duelo y humanidad

Los futbolistas y futbolistas de todas las categorías consultadas por su sindicato consideraron por unanimidad que la próxima jornada de las distintas competiciones españolas no debería disputarse. De Miguel, de 30 años, falleció el martes tras sufrir un fuerte choque con el portero del Andorra en un partido disputado el lunes. Los jugadores han expresado su profunda tristeza ante esta pérdida irreparable. Consideran que no se dan las condiciones psicológicas y humanas necesarias para afrontar la competición con normalidad.

Also read Jesús Owono y la parada cardíaca de Jesús de Miguel: Análisis legal del incidente

Posición del sindicato y sus argumentos

La AFE ha trasladado a las instituciones del fútbol español la opinión de que la solución más adecuada sería suspender la jornada de liga. El presidente del sindicato, David Aganzo, presente en el funeral por De Miguel celebrado el jueves en Navahermosa (Toledo), argumentó que la humanidad y la solidaridad deben estar por encima de cualquier competición. Aganzo señaló que detenerse es un acto de sentido común y de respeto a la vida. Entiende las complicaciones económicas, pero la decisión debe tomarse hoy mientras se entierra al jugador.

Advertisement

Impacto en los calendarios y próximos pasos

Varios partidos ya fueron aplazados esta semana, en particular de la Copa del Rey y de la Copa de la Reina. También se han suspendido los encuentros del Tenerife, del Andorra y del Castellón, antiguo club de De Miguel, previstos para este fin de semana dentro de la 13ª jornada de Segunda División. La organización llama a demostrar que las personas están por encima de los intereses deportivos. A nivel internacional, la UEFA no pudo pararlo, pero en España se debe tomar esta decisión ética. El sábado en Tenerife habrá un homenaje con compañeros compitiendo.