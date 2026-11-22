AFAGA impulsa Afaga contigo 24/7 para dar soporte emocional y profesional a los familiares que cuidan a los 800.000 pacientes de Alzheimer en España.

En España, aproximadamente 800.000 personas conviven con la enfermedad de Alzheimer, una condición que demanda un nivel elevado de paciencia y dedicación constante por parte de quienes las rodean. Para aliviar la carga de estos casos, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias ( AFAGA) ha desarrollado ' Afaga contigo 24/7', una herramienta tecnológica diseñada para conectar a los familiares con asistencia profesional en tiempo real.

Mecanismo de soporte digital para familiares

La aplicación 'Afaga contigo 24/7' funciona mediante un canal digital abierto que permite a los cuidadores contactar con expertos de AFAGA para resolver dudas cotidianas sobre el manejo de la enfermedad. Esta iniciativa busca ofrecer orientación inmediata a aquellos que se enfrentan a los retos diarios del cuidado, proporcionando una vía de comunicación directa con el centro de innovación.

Also read Ramón García, 64 años: «Desayuno todos los días bien, alguna tostada con mermelada y alguna pieza de fruta»

El sistema permite a los usuarios agendar citas con psicólogos directamente a través de la plataforma, facilitando un acceso ágil a soporte emocional sin necesidad de desplazamientos físicos. Alicia López, directora médica de Grupo Cinfa, explica que esta infraestructura digital está pensada para atender las necesidades básicas de información que surgen en el día a día del cuidado domiciliario.

Experiencia de Conchi y la carga del cuidado

El caso de Conchi ilustra la realidad de muchos familiares, ya que su madre Chita, diagnosticada hace cinco años, asiste a un centro de día de AFAGA cada mañana para recibir terapia. Conchi actúa como la principal cuidadora, asumiendo un rol que describe como una inversión trágica de roles parentales, donde ella se siente como la madre y su progenitora como la hija.

Advertisement

Los síntomas de Chita incluyen una movilidad severamente reducida, ya que apenas es capaz de caminar de manera independiente y tiende a echar la cabeza hacia adelante antes que los pies. Esta dificultad física aumenta la dependencia y el desgaste emocional de Conchi, quien necesita herramientas que le brinden tranquilidad y orientación profesional ante cualquier emergencia o duda.

La aplicación se ha vuelto una herramienta clave para Conchi, ya que desde su casa puede consultar el estado de su madre a través de un canal que recibe respuestas en el Centro de Innovación Alzheimer Galicia. Este acceso remoto reduce la ansiedad de los cuidadores, permitiéndoles verificar la situación de sus seres queridos con la garantía de una respuesta profesional certificada.

Impacto en el 80% de los casos demenciales

La iniciativa de AFAGA responde a una necesidad crítica, dado que los familiares y cuidadores no profesionales atienden al 80% de las personas con demencia en España. Esta estadística resalta la importancia de proveer recursos que sustenten la salud mental de los cuidadores, quienes a menudo enfrentan un aislamiento social y un estrés crónico derivado de la enfermedad.

Aunque la aplicación se encuentra aún en fase de desarrollo, su objetivo principal es aliviar la carga emocional acumulada por quienes dedican su vida al cuidado de pacientes. La integración de este soporte digital representa un paso forward en la estructura de atención al Alzheimer, combinando la cercanía de los centros de día con la inmediatez de la tecnología móvil.