Aeropuertos Europeos Enfrentan Dificultades Operacionales Tras Ciberataque: España A Salvo

Diversos aeropuertos europeos experimentan complicaciones en sus operaciones debido a un ciberataque que afectó los sistemas de facturación y embarque. Las autoridades instan a los pasajeros a verificar el estado de sus vuelos. Los aeropuertos españoles, sin embargo, no han sido afectados.

El Aeropuerto de Bruselas anticipa otro día 'difícil' en términos operativos este domingo, instando a los pasajeros a verificar el estado de sus vuelos previo a su llegada. En Berlín-Brandeburgo, se recomienda encarecidamente el uso de sistemas de facturación virtual, dada la presencia de 'tiempos de espera superiores a lo normal' en los mostradores físicos.

Mientras tanto, el Aeropuerto de Heathrow, en Londres, ha comunicado que 'la gran mayoría de los vuelos' han mantenido su operatividad a pesar de los problemas, aunque también ha aconsejado a los viajeros que realicen comprobaciones previas y eviten presentarse en el aeropuerto con excesiva antelación, con el objetivo de prevenir congestiones, según informa Europa Press.\La situación actual se centra en las consecuencias de un ciberataque que ha impactado los servicios de facturación y embarque en múltiples aeropuertos europeos. Ninguna entidad ha reclamado la responsabilidad de este incidente. Es importante destacar que, hasta el momento, ningún aeropuerto español se ha visto afectado directamente por este ataque, según ha confirmado Aena el sábado. Los aeropuertos españoles han logrado mantener sus operaciones con normalidad, limitándose a gestionar los posibles retrasos o cancelaciones en vuelos con destino u origen en aeropuertos europeos que sí han experimentado las dificultades derivadas del ataque a Collins Aerospace. Esta empresa es la proveedora de la tecnología afectada, lo que explica la afectación en varios aeropuertos.\Las autoridades aeroportuarias y las aerolíneas han estado trabajando en conjunto para minimizar el impacto de esta situación, implementando medidas alternativas y buscando soluciones rápidas para restablecer la normalidad. Se aconseja a los viajeros mantenerse informados a través de los canales oficiales de sus aerolíneas y de los aeropuertos correspondientes, verificando el estado de sus vuelos con regularidad. Los pasajeros que se vean afectados por retrasos o cancelaciones deben contactar a su aerolínea para recibir información sobre compensaciones o reprogramaciones de vuelos. La situación en los aeropuertos afectados sigue siendo monitoreada de cerca, y se espera que la normalización total de las operaciones lleve tiempo. La prioridad es garantizar la seguridad de los pasajeros y minimizar las molestias causadas por esta situación excepcional





