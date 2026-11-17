El impacto de los 10.900 millones de euros en combustible obliga a IAG y Lufthansa a proteger rutas rentables. España mantiene su crecimiento pese a la crisis global.

Las principales aerolíneas europeas, incluyendo a IAG, Air France-KLM, Lufthansa y Ryanair, están implementando recortes estratégicos en su capacidad operativa para proteger sus rutas más rentables. Esta medida responde a un contexto de crisis sin precedentes, marcado por una factura de combustible extraordinaria que se sitúa en 10.000 millones de euros solo para este año. La industria enfrenta su mayor desafío financiero desde la pandemia, ajustando agresivamente su oferta para sobrevivir a la volatilidad de los costes.

Impacto del combustible en los costes de IAG y Lufthansa

El factor determinante de esta inestabilidad sectorial es el precio del queroseno, que ha desestabilizado el modelo de negocio tradicional. Según la consultora británica IBA Insight, el impacto financiero total se cifra en 12.000 millones de dólares, lo que equivale a 10.900 millones de euros para el conjunto de las aerolíneas europeas. Esta carga económica es particularmente dolorosa para grupos consolidados como IAG, donde la partida de combustible representa una cuarta parte de todos los costes operativos. De forma abrupta, este coste crítico se ha disparado un 25%, obligando a una reevaluación inmediata de la rentabilidad por asiento.

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Estrategias diferenciadas de Wizz Air y las compañías tradicionales

La reacción ante la crisis no es uniforme, generando un escenario dual donde algunas compañías expanden su presencia mientras otras se contraen. La aerolínea húngara Wizz Air mantiene sus planes expansivos con un incremento del 19% en asientos para el invierno, reforzando su posición con bases abiertas en Valencia, Madrid y Santiago. Por su parte, la turca Pegasus añade un 10% más de plazas. En contraste, IAG, Air France-KLM y Lufthansa están enfocándose en salvaguardar sus rutas de largo radio y asientos prémium, sectores que muestran mayor resistencia a la subida de tarifas. Ryanair, British Airways y Air France han optado por recortar capacidad, mientras que Vueling retrocede un 1% en la temporada baja.

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Resiliencia del mercado español frente a la reducción europea

A diferencia del resto de Europa, el mercado español parece mantener una dinámica de crecimiento relativa, rozando los 140 millones de asientos para este periodo invernal. Esto representa un aumento del 6,4% y coloca a España por delante del Reino Unido, que prevé un retroceso del 1% con 134 millones de plazas. Según la consultora Cirium y la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), este dinamismo se debe en parte a la expansión de Wizz Air y a una menor afectación en el sur del continente. Mientras que Reino Unido, Alemania y Francia ven reducidas sus plazas en torno al 1%, Italia experimenta un aumento del 11%. Iberia también contribuye al crecimiento nacional con un incremento cercano al 5% en su capacidad.

Proyección para el invierno 2026 y ajustes operativos

Las proyecciones para el invierno, que abarca desde noviembre de 2026 hasta marzo de 2027, muestran una desaceleración significativa respecto a las expectativas iniciales. La consultora OAG estima que se comercializarán 501 millones de asientos, un crecimiento del 1,6% interanual. Sin embargo, esta cifra es el resultado de ajustes drásticos, ya que en agosto se preveía un crecimiento intraeuropeo del 6%. Los ajustes entre la actividad prevista y la operativa finalmente son más pronunciados ahora, con los datos reales acercándose al 0% para rutas domésticas y con tres puntos porcentuales menos para el largo radio. Esta disciplina en la programación refleja el intento del sector de "salvar los muebles" y mantener la rentabilidad a pesar de las coberturas de combustible que ahora se actualizan progresivamente.