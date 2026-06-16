Aerolíneas españolas prevén un buen verano gracias al desvío de rutas y la moderación del queroseno

Grupos españoles mantienen su previsión de un buen verano por el tráfico desviado desde Oriente Próximo. IATA afirma que la recuperación total tardará meses. El precio del queroseno seguirá un 20% más alto que antes del conflicto, aunque baja de los 1.000 a 800 dólares por tonelada. El turismo prestado y la demanda de largo radio sostienen las expectativas.

Los grupos españoles mantienen su previsión de un buen verano gracias al tráfico desviado desde Oriente Próximo . La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) sostiene que la recuperación total del sector todavía tardará varios meses.

En España nunca se ha temido por el suministro de combustible, sino por el precio. El desbloqueo del estrecho de Ormuz obligará al sector a pagar por el queroseno durante los próximos doce meses al menos un 20% más que antes del conflicto. La curva de futuros para el carburante de aerolíneas ha bajado notablemente respecto al mes pasado.

Pese a ello, desde el entorno de los 1.000 dólares por tonelada solo se bajará a los 800 dólares a un año vista. El dato diluye la hipótesis de un queroseno por las nubes, pero sí que está lejos de los 670 dólares previos al 28 de febrero. En mayo, IAG informó de que tenía coberturas para el 75% de su consumo a 1.065 dólares por tonelada para el actual segundo trimestre.

También explicó que una reducción de 1.260 dólares a 760 dólares tendría un impacto significativo en sus cuentas. Iberia, Vueling y British Airways están asumiendo un 40% del precio del carburante y el resto lo amortiguan subiendo los billetes y reduciendo costes.

El consejero delegado de IAG explicó en medio de la guerra que una reapertura inmediata de Ormuz requeriría meses para restablecer los suministros previos a la guerra y comparó la situación actual con la crisis financiera de 2008 y 2009 y los atentados del 11-S, en 2001. Las recuperaciones necesitaron 12 meses y 4 meses en cada caso. De media, el 27% de los costes de una aerolínea procede del carburante.

Tener un fuel más barato es bueno, pero las aerolíneas podrían recortar menos capacidad, lo que será negativo para los ingresos medios, explica el analista de una entidad que pide el anonimato, que sigue viendo muy fuerte la demanda en vuelos de largo radio y más débil en las rutas intraeuropeas. La moderación del precio del queroseno y la recuperación poco a poco de la demanda con la zona del conflicto permiten augurar que el país registrará un buen verano.

Esto se debe al turismo prestado que se desplaza en avión y que dejará de viajar a la región en torno a los países en guerra, optando por destinos más seguros como el sur de Europa. Iberia anunció el viernes la recuperación del vuelo Madrid-Doha y sus conexiones con Tel Aviv, Israel. Las aerolíneas del Golfo sí que tendrán argumentos para recuperar rápidamente su operativa. Por ejemplo, los 20 aviones de fuselaje ancho que tenía Qatar Airways almacenados en Teruel.

Las tres principales aerolíneas del Golfo Pérsico estaban operando con datos del pasado 7 de junio. El tráfico de España con Oriente Próximo se ha ido reanudando, pero en mayo todavía fue un tercio inferior al previo a la guerra. A pesar de los desafíos, las perspectivas para la temporada estival son optimistas, con una demanda que se mantiene robusta en rutas de largo radio y una progresiva normalización de los precios del combustible.

El sector aéreo español se prepara para un verano intenso, con aerolíneas ajustando sus capacidades y estrategias de precios para hacer frente a un entorno aún volátil. La recuperación total del tráfico aéreo internacional, sin embargo, podría extenderse hasta bien entrado el próximo año, según las proyecciones de IATA. Mientras tanto, los viajeros pueden esperar tarifas ligeramente más altas y una oferta de destinos que prioriza la seguridad y la estabilidad.

En este contexto, España se consolida como uno de los principales polos de atracción turística, beneficiándose del desvío de rutas desde zonas conflictivas. Las aerolíneas españolas, con su red de conexiones y su experiencia en mercados de largo radio, están bien posicionadas para capitalizar esta tendencia. El futuro inmediato dependerá de la evolución de los precios del petróleo y de la estabilidad geopolítica en Oriente Próximo, factores que seguirán marcando la pauta del sector en los próximos meses





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