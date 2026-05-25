AEPD multa a Unicaja con medio millón de euros por vulneración de la protección de datos en videovigilancia

La AEPD ha sancionado con medio millón de euros al banco Unicaja por la falta de control en el acceso a las imágenes grabadas por cerca de 9.000 cámaras instaladas en oficinas y cajeros de la ciudadanía en diferentes ámbitos. La investigación reveló que los once empleados de la empresa Grupo Control, contratada por Unicaja para hacerse cargo de la seguridad y vigilancia, no estaban capacitados para realizar las labores y que nadie controlaba su trabajo ni el acceso y tratamiento de las imágenes captadas por miles de cámaras. Además, Unicaja no ha llevado a cabo los controles necesarios para supervisar la actividad de la empresa contratada y ha incumplido el artículo 32 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

La Agencia Española de Protección de Datos ( AEPD ) ha sancionado con medio millón de euros al banco Unicaja por la falta de control en el acceso a las imágenes grabadas por cerca de 9.000 cámaras instaladas en oficinas y cajeros de la ciudadanía en diferentes ámbitos.

La investigación reveló que los once empleados de la empresa Grupo Control, contratada por Unicaja para hacerse cargo de la seguridad y vigilancia, no estaban capacitados para realizar las labores y que nadie controlaba su trabajo ni el acceso y tratamiento de las imágenes captadas por miles de cámaras. Además, Unicaja no ha llevado a cabo los controles necesarios para supervisar la actividad de la empresa contratada y ha incumplido el artículo 32 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)





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