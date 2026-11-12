AEPD exige a TikTok retirada de vídeos de abuso infantil tras denuncia de Maldita.es

La Agencia Española de Protección de Datos inicia acciones contra TikTok por más de 1.000 vídeos de abuso sexual infantil. La Fiscalía investiga tras la denuncia de Maldita.es.

La Agencia Española de Protección de Datos ha solicitado oficialmente a la plataforma TikTok la información detallada sobre las medidas implementadas para la retirada de contenidos de abuso sexual infantil. Esta acción se produce tras una investigación periodística de la fundación Maldita.es, la cual descubrió la existencia de más de 1.000 vídeos de este tipo en la red social.

El organismo regulador español ha anunciado este miércoles que ha iniciado actuaciones formales dentro de sus competencias tras recibir la comunicación oficial del Ministerio de Juventud e Infancia. Esta dependencia ha actuado tras destapar Maldita.es los hechos, por lo que la AEPD ahora procederá a analizar la información proporcionada por la empresa tecnológica para determinar si se han adoptado las garantías adecuadas.

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Mecanismo de actuación y límites de la AEPD

La Agencia Española de Protección de Datos ha aclarado que, aunque no tiene la potestad de cerrar la plataforma TikTok completamente, sí cuenta con la autoridad para ordenar el bloqueo de enlaces específicos que alojen material ilícito. Este mecanismo permite intervenir de manera quirúrgica sobre el acceso a contenidos específicos sin afectar la operatividad general del servicio en la Unión Europea.

El organismo ha comunicado que solicitará a la plataforma la relación de los enlaces identificados por Maldita.es y la justificación de las acciones tomadas para eliminarlos. Una vez analizada esta información, la AEPD determinará las medidas pertinentes, asegurando en todo momento el respeto a las libertades de expresión e información conforme a la jurisprudencia internacional y nacional.

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Posiciones de las partes y alcance de la denuncia

La investigación de los hechos corresponde actualmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al Ministerio Fiscal y a los órganos judiciales, quienes tienen la competencia para ordenar la retirada de contenidos penalmente ilícitos. La AEPD ha subrayado que su intervención se enmarca en el cumplimiento de la normativa de protección de datos, sin usurpar las funciones del orden penal.

TikTok ha manifestado que ya está eliminando el contenido denunciado y ha expresado su disposición a colaborar con las autoridades. Sin embargo, la investigación de Maldita.es reveló datos alarmantes que superan las 48 millones de visualizaciones e incluyen más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos. También se localizaron 780 cuentas para captar compradores y 91 emisiones en directo de menores en 17 países.

Impacto en el mercado y próximos pasos legales

Al haber designado a Irlanda como su establecimiento principal en Europa, TikTok está sujeta a la supervisión de la Comisión de Protección de Datos de Irlanda. Por ello, la AEPD trasladará toda la información recopilada a la autoridad irlandesa, al Comité Europeo de Protección de Datos y a las demás autoridades europeas competentes para prevenir futuros incidentes.

La Agencia también informará a la Comisión Europea, dada la relevancia del Reglamento de Servicios Digitales, y ofrecerá su plena cooperación al Ministerio Fiscal y a los órganos judiciales. La Fiscalía General del Estado ha abierto ya una investigación sobre estos delitos, basándose en la denuncia presentada ante la Unidad de Criminalidad Informática por parte de Maldita.es.