Aena Defiende su Modelo de Gestión Aeroportuaria y Rechaza la Intervención Autonómica

El presidente de Aena, Maurici Lucena, defendió enérgicamente el modelo de gestión integrada de los aeropuertos españoles durante la junta general de accionistas, rechazando las propuestas de las comunidades autónomas para participar en la administración de estas infraestructuras. Lucena también criticó las demandas de aerolíneas y asociaciones del sector para reducir las tasas aeroportuarias, advirtiendo sobre los riesgos para el sistema. Además, se ratificó la gestión de Lucena como presidente y consejero delegado, y se aprobaron las cuentas de 2025, que reflejan un crecimiento en pasajeros y beneficios, así como un importante reparto de dividendos.

El presidente de Aena , Maurici Lucena , ha empleado una parte considerable de su intervención en la junta general de accionistas de la compañía para desestimar de forma contundente cualquier aspiración de las comunidades autónomas para intervenir en la gestión de los aeropuertos españoles.

Asimismo, ha dirigido duras críticas hacia las aerolíneas y diversas asociaciones del sector que han manifestado su deseo de una disminución en las tasas aeroportuarias de cara al Documento de Regulación Aeroportuaria III (DORA III), que abarcará el período 2027-2031. Lucena ha advertido que estas propuestas “presentan riesgos importantes para el sistema aeroportuario, para Aena y para sus accionistas”, subrayando la solidez del modelo actual. La posibilidad de que las comunidades autónomas participen en la gestión de los aeropuertos fue calificada de “imposible” por el presidente de Aena. Esta demanda ha sido expresada, con matices, por regiones como Cataluña, País Vasco, Canarias, Baleares, Andalucía, Galicia y Navarra. El ejecutivo enfatizó las “fortalezas y ventajas del modelo actual, que otras empresas intentan replicar”, así como la “importancia de la gestión integrada para el buen funcionamiento del turismo y la economía en España”. Recalcó, además, los “derechos legales” que amparan a los accionistas de Aena, afirmando con firmeza que “Aena hará todo lo necesario para proteger sus intereses”. Respecto al acuerdo alcanzado entre el Gobierno de España y el País Vasco en relación con los aeropuertos de Bilbao, San Sebastián y Álava, que ha sido el que más ha avanzado en cuanto a cesión de competencias, Lucena, amparándose en la versión oficial del Ministerio de Transportes, señaló que el órgano mixto pactado tiene un carácter “estrictamente consultivo y no decisorio”. Según su interpretación, “el acuerdo no pone en duda que la gestión corresponde a Aena”. A pesar de ello, la cotizada informó en su momento que analizaría el acuerdo en detalle para determinar si era necesario emprender alguna acción. Para Lucena, la Constitución Española otorga a Aena el respaldo necesario al establecer que los aeropuertos de interés general son competencia “exclusiva” del Estado. Este marco legal, junto al derecho a la propiedad y la libertad de empresa, hace que las pretensiones de algunas comunidades autónomas sean “claramente incompatibles”, especialmente cuando solicitan “competencias sobre aeropuertos de interés general que dependen del Estado, el traspaso de activos fuera del marco legal y participar en la gestión, que corresponde exclusivamente a Aena”. El presidente de Aena defendió que el único “espacio viable” para la colaboración se encuentra en una “cooperación reforzada” entre la cotizada y las comunidades autónomas, pero insistió en que “jurídicamente no es factible cambiar la propiedad y la gestión, transfiriendo regulación, ordenación y supervisión que son exclusivos o interferir en la gestión”. En otro orden de asuntos, la junta general de accionistas dio el visto bueno a la reelección de Maurici Lucena como consejero, lo que asegura su continuidad al frente de la presidencia y la dirección general de la compañía, cargos que ostenta desde julio de 2018. Es relevante recordar que ISS, uno de los principales asesores de gobierno corporativo para fondos de inversión internacionales, había recomendado votar en contra de la reelección de Lucena debido a su oposición a la acumulación de funciones. La junta también aprobó las cuentas correspondientes al ejercicio 2025. En dicho ejercicio, Aena gestionó un total de 384,6 millones de pasajeros en toda su red, lo que representa un incremento del 4,2% respecto al año anterior. De esta cifra, 321,6 millones de pasajeros transitaron por los aeropuertos españoles. La compañía obtuvo un beneficio neto de 2.137 millones de euros, un 10,3% superior al del año precedente. Los ingresos se situaron en 6.379 millones de euros, con un aumento del 9,5%. En cuanto a la estructura financiera, la cotizada logró reducir la proporción de deuda financiera neta sobre el EBITDA de 1,59 veces a 1,31 veces. Lucena calificó este resultado como un “punto de partida óptimo para el nuevo ciclo inversor que la compañía emprenderá el año que viene”, en referencia al DORA III. Finalmente, se aprobó el reparto de un dividendo de 1.635 millones de euros, del cual el Estado recibirá aproximadamente 834 millones de euros. El pago de este dividendo está programado para el próximo 27 de abril. La información continuará en ampliación





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