AEMPS confirma 111 casos de linfoma anaplásico asociado a implantes mamarios en España

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha notificado 111 casos de linfoma anaplásico de células grandes (LACG) vinculados a implantes mamarios en España entre 2012 y 2025. Madrid lidera las notificaciones, seguidas de Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana. El riesgo es mayor en implantes texturizados y en mujeres con mutaciones BRCA.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ( AEMPS ) ha confirmado 111 casos de linfoma anaplásico de células grandes (LACG) asociados a implantes mamarios en España entre 2012 y 2025.

Así lo indica el sexto informe de seguimiento del Protocolo para la detección y estudio del LACG asociado a implantes mamarios, que recoge los resultados de las notificaciones recibidas a través del Sistema de Vigilancia de Productos Sanitarios. Madrid es la comunidad autónoma con más notificaciones, seguida de Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana.

El LACG es un linfoma no Hodgkin poco frecuente que afecta a las portadoras de implantes mamarios, y se asocia más frecuentemente a implantes con cubierta texturada. Estudios recientes destacan que las mujeres con mutaciones en los genes BRCA1 o BRCA2 y prótesis texturizadas tienen un riesgo 16 veces mayor de desarrollar este linfoma.

La AEMPS ha realizado un estrecho seguimiento junto con sociedades médicas y autoridades de la Unión Europea para mejorar la detección y el conocimiento de esta enfermedad. En febrero de 2019, la Comisión Asesora de Implantes Mamarios y Afines elaboró un protocolo clínico que fue actualizado en 2024 para incorporar la evidencia científica más reciente.

Los objetivos de este protocolo son detectar casos de LACG en mujeres con implantes, establecer pasos para el diagnóstico y tratamiento, y recabar información sobre la posible asociación entre el linfoma y los implantes. La comisión evalúa anualmente la información recopilada y publica un informe de seguimiento. El LACG asociado a implantes mamarios se engloba dentro de los trastornos linfoproliferativos con amplio espectro clínico.

La clave diagnóstica es la presencia de células malignas infiltrando la cápsula periprotésica o en el líquido periprotésico. Se postula un origen multifactorial relacionado con factores como la superficie del implante, la genética y la respuesta inflamatoria. Aunque no se ha establecido una relación causal definitiva, la mayoría de los casos notificados corresponden a implantes texturizados. Un estudio a gran escala encontró que mujeres con mutaciones BRCA y reconstrucción mamaria con implantes texturizados tienen un riesgo 16 veces mayor.

A pesar del aumento de notificaciones, el Comité Científico sobre Salud, Medio Ambiente y Riesgos Emergentes (SCHEER) concluyó en 2021 que los implantes mamarios siguen siendo seguros y eficaces





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