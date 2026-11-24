La Agencia Estatal de Meteorología advierte de inestabilidad en la Península. Lluvia generalizada, nieve en sierras y viento del oeste intenso afectarán a la mayoría del territorio.

La Agencia Estatal de Meteorología ha emitido un pronóstico que advierte sobre una notable situación de inestabilidad atmosférica que se extenderá por la Península Ibérica. Este fenómeno meteorológico traerá consigo cielos cubiertos y precipitaciones que avanzarán de oeste a este, afectando a la mayor parte del territorio nacional durante el periodo previsto.

Régimen de lluvias y nieve en sierras

Las precipitaciones serán más abundantes según los modelos de Aemet en la zona central y norte, donde se espera que nieve en las montañas del centro y del norte. En la Cordillera Cantábrica occidental, los acumulados de nieve podrían ser significativos, lo que exigirá precaución en las vías de comunicación de la zona. La cota de nieve se situará entre los 1.300 y los 1.600 metros en el noroeste peninsular, mientras que en el resto del territorio bajará hasta los 1.100-1.300 metros.

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No obstante, la situación no será igual en todas las regiones. No se esperan lluvias significativas en la Comunidad Valenciana, en la Región de Murcia y en el este de Andalucía, donde, al igual que en las islas Baleares, predominarán los intervalos nubosos sin registrar precipitaciones de entidad. Esta distinción geográfica es crucial para planificar actividades al aire libre en estas zonas específicas del sureste y levante español.

Condiciones en Canarias y nieblas matinales

En el archipiélago canario, el tiempo será variable con cielos nubosos en el norte de las islas más montañosas, acompañados de alguna precipitación débil y aislada. En el resto de las islas, el cielo será poco nuboso o con intervalos de nubes altas, manteniendo condiciones generalmente estables. Sin embargo, los alisios mostrarán intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en las zonas expuestas, lo que afectará principalmente a la navegación y actividades en la costa.

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Por otro lado, se prevé la formación de bancos de niebla matinales en regiones de Cataluña y en el interior sureste de la Península. Esta niebla también podría afectar a Baleares, Ceuta y Melilla, reduciendo la visibilidad en las primeras horas del día. Asimismo, se esperan brumas y nieblas adicionales con el paso del frente meteorológico, especialmente en las sierras del sureste y en el entorno de la isla de Alborán, mientras que en el resto del territorio los cambios serán pocos.

Evolución térmica y evolución del viento

En cuanto a las temperaturas, las mínimas experimentarán un ascenso en la Península Ibérica, aunque se registrarán descensos locales en Baleares y en el noroeste peninsular. En Canarias, por el contrario, las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos. Cabe destacar la posibilidad de heladas débiles en las montañas de la mitad norte de la Península, un detalle relevante para la agricultura y el tráfico en zonas de alta cota.

El régimen de vientos también sufrirá transformaciones importantes a lo largo del día. Predominará inicialmente un viento flojo de componente sur en la Península y Baleares, moderado en los litorales gallegos y con levante moderado en el Estrecho de Gibraltar. Sin embargo, a medida que avancen las horas, el viento arreciará y rolará a componente oeste en la mayoría del territorio, salvo en la fachada oriental y Baleares, donde persistirá de sur. Esta intensidad alcanzará niveles fuertes en los litorales de Galicia, el Cantábrico y el Ampurdán, sin descartarse en Baleares y Alborán, con posibles rachas muy fuertes que también podrían afectar a las montañas del centro y este de la Península.