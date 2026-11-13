AEMET: Lluvias y tormentas afectan a España este sábado con cota de nieve alta

La Agencia Estatal de Meteorología alerta de inestabilidad en la Península este sábado. Lluvias en Ebro y Mediterráneo, nieve a 2200 metros y vientos del oeste.

La Agencia Estatal de Meteorológica ( AEMET) ha confirmado que la inestabilidad atmosférica se mantendrá durante la jornada de este sábado en la Península Ibérica, afectando a múltiples regiones con fenómenos meteorológicos variados. Aunque los fenómenos serán menos probables y más aislados en el entorno del río Ebro y en la mayor parte del Mediterráneo, el organismo estatal ha esclarecido que las precipitaciones no alcanzarán el extremo sureste ni las islas Baleares.

Predicción de Cielos y Precipitaciones

Durante la jornada, predominarán los cielos nubosos o cubiertos, con intervalos nubosos visibles en las regiones mediterráneas, el Cantábrico oriental y el interior nordeste. En contraste, en el extremo sureste y en Baleares, los cielos estarán poco nubosos o despejados, ofreciendo condiciones más estables en esas zonas específicas. En líneas generales, los mayores acumulados de lluvia se darán en el oeste del Sistema Central, donde las precipitaciones podrán ser persistentes y continuas.

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Adicionalmente, en menor medida, se registrarán acumulados en las vertientes sur de otras zonas montañosas. El organismo estatal ha señalado que podrán registrarse lluvias con tormenta en puntos concretos del litoral sur de Cataluña y en Andalucía occidental. Estos eventos aislados representan el principal factor de riesgo para la movilidad y las actividades al aire libre en esas áreas geográficas definidas.

Cota de Nieve y Temperaturas en Montaña

Asimismo, nevará en zonas de montaña a partir de una cota situada entre los 2.200 y los 2.400 metros. Esta cota alta de nieve indica que la nieve caerá a elevaciones significativas, afectando principalmente a los picos más altos de las principales cordilleras. En Canarias, la situación será diferente, predominando los intervalos nubosos con posibles precipitaciones débiles y ocasionales, lo que sugiere una dinámica atmosférica distinta en las islas.

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También se esperan nevadas en los principales entornos de montaña y en el interior de Galicia, que podrán ser localmente persistentes. Las temperaturas máximas se mantendrán sin cambios, salvo por ascensos notables en el Cantábrico y el alto Ebro. Por el contrario, se observarán descensos en el Pirineo y en los litorales del Mediterráneo norte, creando un contraste térmico significativo entre el norte y el sur de la península.

Análisis del Viento y Condiciones Locales

El viento soplará del oeste y suroeste en la Península y Baleares, en general moderado en las islas, los litorales, ambas mesetas y zonas aledañas, y flojo en el resto. Podrán registrarse rachas de viento fuerte en la mitad peninsular y, al final de la jornada, en los valles de Galicia. En el Cantábrico, el viento será inicialmente del este, moderado, y girará a oeste, mientras que en Canarias soplará de componente norte, de flojo a moderado.

En Galicia, se prevé cielo nuboso con apertura de claros esporádicos vespertinos, con probabilidad de bruma y niebla matinal y vespertina en zonas altas de interior y litorales de A Coruña y Pontevedra. Habrá precipitaciones débiles y un descenso de mínimas en el litoral al norte de Finisterre, junto con aumentos de máximas en zonas elevadas del norte de Lugo, bajo un viento flojo y moderado del suroeste.

Situación Específica por Comunidades Autónomas

En Asturias, se espera cielo nuboso con apertura de claros esporádicos vespertinos, con probabilidad de bruma y niebla matinal y vespertina en zonas altas de interior. Se prevén precipitaciones débiles, con mínimas en descenso en el litoral y máximas en aumento ligero, más acusado en zonas bajas del interior, bajo un viento flojo del oeste que roleará a suroeste con intervalos de moderado.

En Cantabria, el cielo estará nuboso, con probables brumas y nieblas matinales y vespertinas en zonas altas de interior, así como lluvias débiles. Se prevé un descenso de mínimas en el litoral y un aumento ligero de las máximas, acompañadas de un viento flojo, del oeste en el litoral y variable en el interior. En Castilla y León, se antoja cielo nuboso, con probables brumas y nieblas matinales y vespertinas en zonas altas de interior.

Se esperan precipitaciones débiles o moderadas por la tarde, con un descenso de las mínimas en el litoral y un aumento de las máximas, más acusado en la mitad norte. El viento será flojo, del oeste en el litoral y del sur y suroeste en el interior. En Madrid, se prevé cielo nuboso, con probabilidad de bruma y niebla matinal en cotas altas, y precipitaciones frecuentes, ocasionales en el noroeste, sin descartar que sean persistentes en el extremo sur durante la primera mitad del día.

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Se observará un aumento de las máximas en el extremo norte, mientras que el resto experimentará un ligero descenso. El viento soplará del suroeste, flojo o moderado, con alguna racha de fuerte en las montañas del este. En Cataluña, se prevé cielo nuboso en la mitad norte y con intervalos nubosos en la sur, con probables brumas y nieblas matinales y vespertinas en zonas elevadas del norte.

Se esperan precipitaciones matinales débiles o moderadas en el Pirineo, que se extenderán al resto de la comunidad por la tarde, siendo menos frecuentes en la ribera del Ebro. Las mínimas descenderán, y las máximas bajarán en el Pirineo y aumentarán en el resto, más acusado en la ribera del Ebro. El viento será flojo del sur, con intervalos moderados en las zonas elevadas de la mitad norte.

En Aragón, se esperan intervalos nubosos y probabilidad de bruma o niebla matinal. Las precipitaciones serán débiles, aunque sin descartar que sean moderadas, tendentes a remitir al final del día. Las mínimas experimentarán un ligero descenso, mientras que las máximas subirán ligeramente. El viento será variable y flojo en el valle, del suroeste moderado en la sierra.

En el Pirineo aragonés, se prevé un cielo muy nuboso con precipitaciones persistentes en los valles del sur, pero en el resto del territorio habrá intervalos nubosos con probabilidad de precipitaciones en el sistema Ibérico. Se observa un descenso de las máximas en el Pirineo, y un viento flojo variable, con intervalos de sur y suroeste moderado en el Pirineo y el sistema Ibérico.

En la mitad occidental de la comunidad, se espera un cielo nuboso o muy nuboso con probabilidad de precipitaciones que, en el extremo sur, pueden ir acompañadas de chubascos tormentosos fuertes. En la otra mitad, predominarán los intervalos nubosos sin descartar precipitaciones débiles. Se prevé un descenso de las máximas en el Pirineo occidental, junto con un viento flojo variable.