Aemet extends yellow heat alerts for Gran Canaria, Lanzarote, and Fuerteventura

The Spanish National Meteorological Agency (Aemet) has extended the yellow heat alerts for Gran Canaria, Lanzarote, and Fuerteventura, which had been activated for Sunday due to high temperatures. The alerts have been extended to Tuesday in the same islands, with temperatures of up to 37 degrees Celsius expected in certain areas.

Windy.comLa Agencia Estatal de Meteorología ( Aemet ) ha extendido los avisos amarillos que había activado para este domingo por altas temperaturas en tres islas. Tras actualizarlos, han sido ampliados en las mismas islas hasta el martes.

Así, se esperan temperaturas de hasta 37 grados en puntos de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Tiene un aviso amarillo por calor desde las 11.00 horas de este lunes hasta las 20.00 horas del mismo día, y el martes, en la misma franja horaria. Afecta a las cumbres y a las vertientes este, sur y oeste de la isla, donde se espera una temperatura máxima el lunes de 35 grados, afectando a medianías y cumbres.

Baja probabilidad de que se alcancen localmente los 34 grados en medianías del norte. El martes la temperatura sube, con baja probabilidad de que se alcancen los 37ºC localmente en zonas de interior y los 34ºC en medianías del norte de Gran Canaria y del área metropolitana en Tenerife, así como en vertientes sur de esta isla y de La Gomera.

Tiene un aviso amarillo por calor desde las 11.00 horas de este lunes hasta las 20.00 horas del mismo día, y el martes, en la misma franja horaria. Afecta a toda la isla, donde se espera una temperatura máxima de 35 grados, afectando a medianías y cumbres. Baja probabilidad de que se alcancen localmente los 34 grados en medianías del norte.

Tiene un aviso amarillo por calor desde las 11.00 horas de este lunes hasta las 20.00 horas del mismo día, y el martes, en la misma franja horaria. Afecta a las cumbres y a las vertientes este, sur y oeste de la isla, donde se espera una temperatura máxima de 35 grados, afectando a medianías y cumbres. Baja probabilidad de que se alcancen localmente los 34 grados en medianías del norte





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