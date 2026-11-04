Aemet emite alertas meteorológicas por lluvias intensas en Baleares y Mediterráneo

La Aemet activa avisos por lluvias intensas en Baleares y el Mediterráneo, con acumulados de 30 litros por metro cuadrado. Consulta los horarios y zonas afectadas por estas precipitaciones.

La Agencia Estatal de Meteorología, Aemet, ha activado un sistema de alertas de color amarillo y naranja en varias regiones españolas debido a la formación de un sistema de bajas presiones en el Mediterráneo. Esta configuración atmosférica favorecerá la presencia de cielos nubosos o cubiertos en zonas concretas del archipiélago balear y los litorales del sureste peninsular.

Alertas activas en Baleares y Levante

La situación meteorológica más crítica se concentra en el archipiélago balear, donde se esperan precipitaciones que podrían ser fuertes e incluso localmente muy fuertes. Estas condiciones adversas podrían extenderse durante las primeras horas del día a los litorales del sureste peninsular, creando un escenario de inestabilidad que afecta directamente a la movilidad y las actividades al aire libre en estas áreas costeras e interiores.

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En Mallorca, el aviso por lluvias intensas afectará específicamente a la Serra de Tramuntana, el norte y nordeste, así como al interior, el sur y el levante de la isla. Estas condiciones persistirán entre las 04:00 y las 19:59, momento en el que se prevé que la situación comience a normalizarse gradualmente en la mayor parte de la isla.

En la península, la Aemet ha activado avisos por lluvias intensas en el Mediterráneo y Baleares desde el miércoles por la tarde. En el Valle del Guadalentín, así como en los municipios de Lorca y Águilas, el aviso estará vigente hasta las 02:59. Paralelamente, en el Campo de Cartagena y Mazarrón, la alerta se prolongará hasta las 05:59, marcando una diferencia horaria significativa en la duración del fenómeno.

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Acumulados de 30 litros por metro cuadrado

Las zonas bajo máxima alerta podrían experimentar acumulados de 30 litros por metro cuadrado en una hora, acompañados de tormentas eléctricas. Esta intensidad de precipitación representa un riesgo considerable para la infraestructura urbana y rural, especialmente en áreas con drenaje insuficiente o pendiente pronunciada.

En la Comunitat Valenciana, el litoral sur de Alicante estará en aviso amarillo por la misma cantidad de lluvia, es decir, 30 litros por metro cuadrado en una hora, también hasta las 05:59. Esta medida busca prevenir daños por acumulación de agua en calles, zonas comerciales y áreas residenciales de la costa alicantina.

Nieblas y cambios de temperatura

Además de las precipitaciones, la situación meteorológica traerá consigo cambios significativos en la visibilidad y la temperatura. En Mallorca, donde la visibilidad podría reducirse a 200 metros hasta las 09:59, los conductores y operadores de transporte deben extremar las precauciones. La formación de nieblas densas y persistentes en el interior norte de Galicia añade otra capa de complejidad al panorama meteorológico nacional.

Se espera nubosidad baja durante las primeras horas en áreas de las mesetas, Andalucía, Galicia y el Cantábrico. Además, podrían formarse brumas y bancos de niebla en puntos del sur y este peninsular, así como en la cornisa cantábrica. Estas condiciones de baja visibilidad afectarán principalmente a la circulación rodada y aérea en las zonas mencionadas.

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En Canarias, se mantendrán los intervalos nubosos y los cielos poco nubosos, con escasa probabilidad de precipitaciones aisladas en las islas de mayor relieve. Esta estabilidad contrasta con la inestabilidad predominante en el resto del archipiélago y la península, ofreciendo un respiro relativo para las actividades turísticas y agrícolas en estas islas.

Vientos y heladas en la mitad norte

Los vientos experimentarán un ascenso en las vertientes mediterránea y cantábrica, así como en la meseta norte. Destacarán especialmente los incrementos en el interior de la Comunidad Valenciana, donde podrían ser localmente notables. En el resto del país apenas se esperan cambios significativos en la intensidad del viento, manteniéndose un patrón general con predominio de las componentes sur y oeste.

Las mínimas subirán en el entorno de los sistemas Central e Ibérico, el medio y bajo valle del Ebro y la meseta Sur. Por el contrario, descenderán en zonas de la meseta Norte, el litoral gallego y el extremo sureste peninsular. Se producirán heladas débiles en áreas montañosas de la mitad norte y en la meseta norte, con mayor intensidad en el Pirineo, lo que podría afectar a la agricultura y el tráfico en estas zonas de alta montaña.