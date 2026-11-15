Aemet emite alerta por viento y lluvia intensa en el norte de España

La Aemet advierte de rachas de viento de hasta 90 km/h en Asturias y Cantabria, además de lluvias de 60 litros en Galicia. Analizamos el impacto en la Península Ibérica.

La Agencia Estatal de Meteorología ( Aemet) ha activado avisos de precaución para diversas regiones del norte y noroeste de la Península Ibérica debido a un sistema frontal que provocará condiciones meteorológicas adversas. Las zonas más afectadas por vientos huracanados incluyen Asturias, Cantabria, Castilla y León, País Vasco y La Rioja, donde las rachas podrán alcanzar los 80-90 km/h.

El fenómeno también impactará en Galicia, que estará en alerta por viento, además de lluvias persistentes. Se prevé acumulaciones de agua que podrán alcanzar los 60 litros por metro cuadrado en doce horas. El aviso por lluvias en Galicia comenzará a las 10.00 horas y se prolongará hasta las 23.59 horas de este lunes. Esta intensidad precipitará en el cuadrante noroeste peninsular, con posibles lluvias aisladas en el suroeste, el centro y los Pirineos.

Also read La Embajada de Ucrania en España niega la supuesta formación militar de miembros de Núcleo

Mecanismos meteorológicos y precipitaciones

Según la predicción de la Aemet, con predominio de cielos nubosos o cubiertos, salvo en Andalucía, las regiones mediterráneas y el interior del nordeste, donde se esperan cielos poco nubosos o con intervalos de nubes. Las precipitaciones afectarán principalmente al cuadrante noroeste peninsular, aunque no se descartan de forma aislada en zonas del suroeste, el centro y los Pirineos.

En estas áreas de mayor riesgo, las lluvias podrán ser localmente fuertes e ir acompañadas de tormentas ocasionales. En las cumbres de las montañas del norte, las precipitaciones serán en forma de nieve, lo que reduce la visibilidad y aumenta el riesgo de accidentes en las vías de alta montaña. Los niveles de humedad alcanzarán picos máximos durante la noche y las primeras horas de la madrugada, saturando los suelos en las regiones gallegas y asturianas.

Advertisement

Evolución térmica y vientos en la península

En cuanto a las temperaturas, las máximas experimentarán ascensos entre ligeros y moderados en la Península. Las mínimas tampoco registrarán variaciones significativas, aunque predominarán los descensos en el tercio sur peninsular y los ascensos en las montañas del noroeste. Además, se producirán heladas débiles en zonas altas de los Pirineos, afectando a la agricultura local y requiriendo precauciones para cultivos sensibles.

El viento moderado a fuerte con rachas muy fuertes en los litorales y cumbres del este también influirá en el resto de la geografía española. En otras zonas se observan cielos cubiertos con precipitaciones débiles o moderadas que serán persistentes en gran parte de la mitad occidental. En el sureste, se prevé un ligero aumento que será generalizado y más acusado en las máximas, mientras que el viento persistirá con rachas muy fuertes en los litorales.

Impacto regional y pronóstico detallado

La situación en el sur y este se caracteriza por cielos cubiertos con precipitaciones débiles dispersas y algún chubasco que tenderá a remitir por la tarde. Temperaturas mínimas en ascenso en el sureste y sin cambios en el resto; máximas en ascenso, con rachas muy fuertes generalizadas. Esta dinámica contrasta con el oeste, donde se esperan cielos cubiertos con precipitaciones débiles dispersas durante las horas centrales, menos probables en puntos del litoral y más intensas en el suroeste.

En las regiones centrales, las temperaturas mostrarán máximas en aumento en el norte y sin cambios en el sur, acompañadas de viento moderado a fuerte con rachas muy fuertes por la tarde. El pronóstico para la jornada siguiente indica predominio de cielos nubosos sin descartar alguna precipitación débil y dispersa por la tarde, con temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero aumento. El viento afectará por la noche y rachas muy fuertes en puntos del interior norte, dispersas y ocasionales, más frecuentes en el noroeste.

Advertisement

Consecuencias y medidas preventivas

Las temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en ligero ascenso se combinarán con viento moderado con rachas fuertes en el oeste y norte y muy fuertes en el noroeste. Esto generará condiciones de peligrosa conductividad y visibilidad reducida. Se prevé predominio de cielos nubosos sin descartar alguna lluvia débil y dispersa en Pirineos e incluso en las sierras occidentales, con temperaturas mínimas y máximas en aumento.

El viento flojo a moderado con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el extremo norte al final del día, junto con intervalos nubosos con posibilidad de alguna precipitación débil dispersa en zonas de montaña, obliga a revisar la estabilidad estructural de elementos expuestos. Las temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso, combinadas con probabilidad de rachas fuertes o muy fuertes en la segunda mitad del día en la Ibérica, requieren especial atención por parte de las autoridades locales para garantizar la seguridad ciudadana durante este período de inestabilidad meteorológica.