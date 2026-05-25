Aemet alerta sobre lluvias intensas y temperaturas récord en varias zonas de España

El organismo meteorológico avisa de tormentas en el noroeste y temperaturas récord en el centro y sur, con la mayor parte del territorio superando la media histórica de esta época del año.

La Agencia Estatal de Meteorología ( Aemet ) ha emitido avisos de tormenta y de lluvias con fuerza en varias zonas del noroeste de España, mientras que, al mismo tiempo, la mayor parte del territorio se enfrenta a temperaturas excepcionalmente altas que superan los límites habituales de esta época del año.

En la última semana de mayo se registraron máximas de más de 30 grados en ciudades como Badajoz, Córdoba, Lleida, Ciudad Real y Madrid, marcando un récord que no se había visto en tiempos recientes. La provincia de Badajoz llegó a decir 40 grados, mientras que Bilbao y Zaragoza alcanzaron 38 y 37 grados respectivamente.

A raíz de estas cifras, la Aemet ha resaltado que las masas de aire que atraviesan España serán más cálidas que la media histórica del periodo 1991‑2020, y lo que es aún más alarmante es que la previsión indica temperaturas que podrían seguir subiendo en los próximos días. El organismo meteorológico ha puesto en alerta amarilla y naranja a las comarcas de Asturias, Castilla y León y Galicia debido a la posibilidad de fuertes vientos que, combinados con la presencia de lluvias intensas en el noroeste, podrían provocar daños en infraestructuras y problemas de drenaje.

Al mismo tiempo, los meteorólogos advierten que la situación que ha provocado los fuertes vientos en los últimos días puede relajarse a partir del martes, cuando la inestabilidad se espera que se reduzca y una capa de estabilidad generalizada cubra el territorio. La Aemet también ha anunciado que, aunque la cercanía a la zona de la inestabilidad presionará a la costa, la zona centro‑norte del país debería esperar la formación de nubes de evolución que, en la tarde, podrían dar lugar a chubascos ligeros o a tormentas de corta duración.

Durante el jueves, la organización pronostica que la mayor parte del país se mantendrá estable, salvo que aparezcan nubes y precipitaciones de mediana intensidad. En consecuencia, las autoridades locales en las zonas afectadas han pedido a los ciudadanos que tomen precauciones en caso de tormentas, y que se preparen para la posibilidad de que las temperaturas aumenten aún más antes de que el verano empiece oficialmente.

La situación meteorológica que enfrenta España se resume en la figura de los termómetros: el hecho de que se produzcan meses con temperaturas inusuales continúa siendo el principal protagonista. La Aemet advierte que la fase de calor que continúa afectando al país es probable que se prolongue, y que la temperatura máxima en el futuro cercano continuará subiendo.

El informe destaca que las zonas de mayor riesgo son la ciudad de Madrid, que ha visto temperaturas superiores a 30 grados, la zona del Ebro, las islas Canarias orientales y el cuadrante suroeste peninsular. El futuro del clima en España se definirá, por lo tanto, de acuerdo a la evolución de las masas de aire y la presencia de fenómenos meteorológicos que configuren la inestabilidad.

Para mitigarse estos riesgos, se recomienda a los residentes de las zonas afectadas, especialmente a las áreas de riesgo, que tomen medidas de seguridad, como la revisión de sistemas de drenaje, la calibración de ventanas y la supervisión de la salud de animales domésticos. En vista de estos datos meteorológicos, los gobiernos locales también han dicho que reforzarán los recursos médicos en las ciudades de mayor riesgo, a fin de que la población esté preparada ante cualquier eventualidad.

En síntesis, el mensaje de la Aemet es el de una situación de riesgo cercano a la realidad que exige atención a los informes de avance, a los avisos de riesgo y a la gestión de los recursos de la salud y la seguridad pública





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