Aemet alerta por lluvias y nieve con la borrasca Charles en España

La Aemet advierte de fuertes lluvias, nieve y temporal marítimo este fin de semana por la borrasca Charles. Se esperan acumulados en Galicia, Andalucía y Pirineos.

La Agencia Estatal de Meteorología ( Aemet) ha emitido una serie de avisos de color naranja y amarillo para diversas regiones de España debido a la llegada de la borrasca Charles. Este fenómeno atmosférico traerá consigo condiciones meteorológicas adversas que incluyen precipitaciones intensas, acumulación de nieve en cotas bajas y vientos racheados durante el fin de semana. La entidad señala que los cambios bruscos en el tiempo mantendrán en alerta a buena parte del territorio nacional.

Detalle del impacto de la borrasca Charles

La Aemet explica que el alejamiento gradual de la borrasca Charles dejará el viernes 13 de noviembre una jornada menos adversa en comparación con los días anteriores. No obstante, el organismo meteorológico insiste en que el sistema no desaparecerá por completo y seguirá influyendo en la atmósfera a lo largo de todo el fin de semana. Esta persistencia del sistema es la responsable de la continuidad de los avisos vigentes.

Also read Alerta roja por la borrasca Charles en España: lluvias torrenciales y viento extremo

Las previsiones indican cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones en casi toda la península ibérica. Los mayores acumulados de lluvia se registrarán en el cuadrante noroeste y en los Pirineos. Asimismo, se esperan cantidades significativas en el oeste y centro de Andalucía, así como en el oeste de Galicia y el Sistema Central. Estos datos son fundamentales para la gestión de recursos hídricos y la seguridad civil.

Posiciones y medidas de las autoridades

La incertidumbre sobre la evolución exacta del temporal ha llevado a que diferentes administraciones tomen medidas preventivas. En distintos puntos del territorio, algunas ciudades se han visto obligadas a suspender las manifestaciones previstas con motivo de la huelga general debido a las malas condiciones climatológicas. Esta decisión refleja la priorización de la seguridad pública frente a la actividad social en contextos de riesgo meteorológico.

Advertisement

La Aemet ha confirmado que el temporal ha comenzado a alejarse de las zonas más afectadas inicialmente, pero mantiene las alertas activas para las regiones que quedan bajo su influencia. El organismo enfatiza que la situación puede variar rápidamente y recomienda a la ciudadanía extremar las precauciones. Las declaraciones oficiales buscan evitar el descrédito y asegurar que la población tome las alertas en serio.

Impacto real y próximos pasos

La predicción para la tarde del jueves y el viernes señala precipitaciones persistentes en Galicia, con acumulaciones importantes. En el resto del noroeste peninsular se esperan lluvias con menor acumulación y persistencia. También se advierte de un temporal marítimo en el Mediterráneo, lo que afectará a la navegación y a las actividades costeras. Los puertos deberán adaptar sus operaciones a la fuerza del viento y el oleaje.

En cuanto a las temperaturas, las máximas descenderán en el área cantábrica, el valle del Ebro y el nordeste de Cataluña. Las mínimas bajarán en el tercio este peninsular, el Cantábrico oriental y las Baleares. En el resto del país se esperan pocos cambios en las temperaturas diurnas. Estos ajustes térmicos, combinados con la lluvia, aumentarán la sensación de frío y pueden generar condiciones resbaladizas en las carreteras.

Las zonas que se verán más afectadas por las lluvias, según el pronóstico detallado, serán el cuadrante noroeste y los Pirineos. Se recomienda a los conductores evitar desplazamientos innecesarios en estas áreas. La Aemet seguirá actualizando las predicciones a medida que evolucione la borrasca Charles para garantizar la máxima precisión en los avisos emitidos a la ciudadanía española.