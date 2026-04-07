Aemet Alerta: Fuertes Lluvias y Tormentas Previstas para el 7 de Abril en Varias Regiones de España

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica un martes 7 de abril con fuertes lluvias y tormentas en Galicia, Castilla y León, Andalucía, Extremadura y zonas limítrofes. Se esperan descensos de temperatura y fuertes rachas de viento en algunas áreas.

La Agencia Estatal de Meteorología ( Aemet ) anuncia para este martes, 7 de abril, un panorama meteorológico marcado por precipitaciones significativas en diversas regiones de España . Se esperan lluvias puntualmente fuertes, acompañadas de tormentas, en zonas del oeste de Galicia, Castilla y León, Andalucía, Extremadura y áreas limítrofes. Además, se prevén acumulaciones importantes de lluvia en el oeste del Sistema Central.

El cielo estará mayormente nuboso en la mitad occidental del país, con abundantes nubes altas en la mitad oriental y en las Islas Baleares. En las áreas mencionadas del oeste peninsular, la Aemet no descarta la posibilidad de que las precipitaciones estén acompañadas de rachas de viento muy fuertes y, en algunos casos, granizo, lo que podría generar situaciones de riesgo y afectar a la movilidad en estas zonas. En el norte de las islas más montañosas, se anticipan cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones, especialmente a partir de la tarde. En el resto del territorio, se prevén intervalos nubosos, lo que significa que alternarán momentos de sol con periodos de nubosidad. Se registrarán bancos de niebla costeros en los litorales del norte del Mediterráneo y en Baleares, así como brumas y nieblas en zonas altas de la mitad occidental, reduciendo la visibilidad y dificultando el tráfico en algunas áreas. También se espera la presencia de polvo en suspensión en el centro y oeste peninsular. La combinación de este polvo con las precipitaciones podría dar lugar a chubascos de barro puntuales, fenómeno que, si bien no es inusual, puede afectar a la limpieza y a la visibilidad.\En cuanto a las temperaturas, se pronostica un descenso en las máximas en la mitad occidental de la Península, pudiendo ser notable en algunas zonas. En contraste, en el tercio oriental y en el Estrecho, se esperan pocos cambios en las temperaturas máximas. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso en la Península, con un aumento más pronunciado en el Cantábrico oriental. Sin embargo, se prevé un descenso en el cuadrante nordeste. En Canarias, se espera un aumento de las temperaturas máximas y pocos cambios en las mínimas. La previsión también indica un descenso generalizado de las temperaturas, más acentuado en las cumbres y medianías de las islas. Respecto a los vientos, se esperan vientos de componente sur y oeste, generalmente moderados en la zona occidental peninsular, y vientos del este, flojos a moderados, en la vertiente mediterránea y Baleares. Se pronostica levante moderado que rolará a poniente en el mar de Alborán, y viento del noroeste moderado en Canarias, el cual tenderá a arreciar y a rolar a norte. Es importante destacar que se anticipan rachas de viento muy fuertes en la Cordillera Cantábrica, el oeste de Castilla y León, Andalucía y Extremadura, lo que podría generar condiciones peligrosas, especialmente para actividades al aire libre y en zonas elevadas.\Para el seguimiento de la información, se recomienda consultar las actualizaciones de la Aemet y los medios de comunicación. La situación meteorológica descrita requiere precaución y atención, especialmente en las áreas donde se esperan lluvias intensas y fuertes vientos. Es aconsejable informarse sobre las alertas meteorológicas activas, planificar los desplazamientos teniendo en cuenta las condiciones climáticas y tomar las medidas de seguridad necesarias para proteger a las personas y los bienes. Se recuerda la importancia de seguir las indicaciones de las autoridades competentes y mantenerse al tanto de las actualizaciones para adaptarse a los posibles cambios en la previsión. La Aemet y otros servicios meteorológicos continuarán monitoreando la situación y proporcionando información detallada sobre la evolución del tiempo en las próximas horas y días. Esta información es crucial para la toma de decisiones y la gestión de posibles riesgos asociados a las condiciones climáticas adversas, asegurando así la seguridad y el bienestar de la población





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