Aemet alerta de tormentas en La Palma y vientos superiores a 70 km/h

La Aemet emite avisos por fuertes vientos en las islas occidentales y precipitaciones con tormentas en La Palma, mientras en la península se esperan cielos nubosos con lluvias débiles y temperaturas en ascenso.

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado una serie de alertas meteorológicas que afectan principalmente a las islas occidentales del archipiélago canario, destacando La Palma por la posibilidad de recibir precipitaciones acompañadas de tormentas. Simultáneamente, se esperan rachas de viento superiores a 70 kilómetros por hora en estas zonas, configurando un escenario de inestabilidad significativa en las islas mientras la península Ibérica mantiene un perfil más tranquilo.

Mecanismo del evento meteorológico y datos clave

El factor determinante de esta situación es la llegada de una masa de aire frío que ha desencadenado los avisos de la Aemet en las vertientes atlántica y cantábrica. En las islas, el fenómeno se manifiesta con rachas de viento muy fuertes, especialmente en La Palma, donde además se pronostican precipitaciones muy intensas. Este contraste marca la división entre la inestabilidad canaria y la calma relativa en el territorio continental europeo.

Also read La Aemet pone fecha a la llegada de una borrasca atlántica a España: lluvias y tormentas en estas zonas

Desarrollo de la situación en las islas occidentales

En el caso específico de La Palma, la previsión indica que la precipitación débil aumentará a moderada durante el día, con una probabilidad significativa de que se vuelva fuerte y vaya acompañada de tormenta a últimas horas de la jornada. El viento variará entre flojo y moderado, con intervalos fuertes en medianías y zonas altas de las islas de mayor relieve. Las rachas más peligrosas se registrarán en La Palma, sus cumbres, el litoral este, la vertiente noroeste y en las cumbres centrales de Tenerife.

Condiciones atmosféricas en la península y Baleares

En contraste con las islas, la península experimentará cielos cubiertos con precipitaciones en general débiles en la mayor parte del centro, norte y noroeste, pudiendo ser más abundantes en las vertientes atlántica y cantábrica. Los vientos serán flojos en el resto de la península y en las islas Baleares, con intervalos moderados en los litorales. Las temperaturas muestran una tendencia al aumento, más notable en las mínimas del interior, lo que suaviza el frío residual.

Advertisement

Pronóstico detallado por regiones españolas

En comunidades como Galicia, el viento será moderado en los litorales atlánticos, mientras que en el norte y noroeste se observan cielos cubiertos con lluvias débiles que remiten por la tarde. En el Pirineo, la cota de nieve ascenderá de los 1.400 o 1.600 metros a los 2.000 metros, reflejando el cambio de temperaturas. En el sur y sureste, la nubosidad irá disminuyendo, con baja probabilidad de precipitaciones dispersas y temperaturas en ascenso generalizado.

Impacto en la costa mediterránea y sur peninsular

En la costa mediterránea y el Estrecho, se pronostican intervalos nubosos que aumentan por la tarde, sin descartar lluvias débiles ocasionales en áreas del Estrecho y la cordillera penibética. El viento soplará flojo, aunque se espera levante moderado en el litoral mediterráneo y un aumento a fuerte en el Estrecho, lo que podría afectar a la navegación y actividades costeras en esa zona geográfica concreta durante el día.

Tendencias térmicas y visibilidad durante la jornada

Las temperaturas mínimas en ascenso son una constante en casi todo el territorio continental, con cambios poco acusados en las zonas de montaña. En el este y las sierras, las máximas mantendrán pocos cambios, mientras que en el resto del interior se registrará un aumento más acusado. La visibilidad mejorará progresivamente en muchas regiones a medida que avanza el día, abriéndose claros progresivamente y reduciendo la intensidad de las lluvias débiles y dispersas que caracterizaron la primera mitad de la jornada.

Resumen de condiciones para la población afectada

La población en las islas occidentales debe estar atenta a las advertencias por el viento superior a 70 km/h y las tormentas en La Palma. Para el resto del país, la situación es benigna, con cielos cubiertos que irán mejorando hacia la tarde y noche. La combinación de aire frío y la topografía insular explica la intensidad de los fenómenos en Canarias frente a la suavidad de los cambios en la península, donde el viento flojo y las temperaturas en alza marcan el final del periodo de inestabilidad leve.