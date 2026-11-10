Aemet alerta de temporal Bruna y Charles en España con lluvias torrenciales

La Agencia Estatal de Meteorología advierte del impacto conjunto de las borrascas Bruna y Charles, que traerán vientos de hasta 130 km/h y lluvias extremas.

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado una alerta máxima para el sur y oeste de la península ibérica, así como para Canarias, debido a un episodio meteorológico adverso que se extenderá desde el miércoles 11 de noviembre hasta el jueves 12 de noviembre. Este fenómeno climático excepcional está provocado por la convergencia simultánea de dos sistemas depresarios distintos, lo que intensifica drásticamente las condiciones atmosféricas en numerosas zonas del territorio nacional.

Origen y Mecanismo de las Borrascas

El núcleo del problema radica en la interacción entre la borrasca Bruna, ubicada actualmente al noroeste de España, y la segunda depresión denominada Charles. Mientras que Bruna ya lleva días generando lluvia, viento y mal tiempo en la vertiente atlántica y las islas, Charles avanza con rapidez significativa hacia el sur. Esta segunda borrasca experimentará un proceso de ciclogénesis explosiva, lo que significa que su presión caerá abruptamente en pocas horas.

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Charles transporta aire cálido y extremadamente húmedo de origen tropical, lo que actuará como combustible adicional para las precipitaciones. La rápida profundización del sistema, combinada con esta enorme carga de humedad, favorecerá un evento de lluvias generalizadas y muy intensas, especialmente en aquellas áreas geográficas que presentan elevaciones montañosas donde la orografía fuerza la subida del aire húmedo.

Zonas Críticas y Acumulados de Lluvia

Las autoridades han identificado varias regiones con mayor riesgo de inundación y acumulación extrema de agua. Según el parte oficial, las lluvias más abundantes se concentrarán en el sur de Galicia, el oeste y sur de Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid, Andalucía y los Pirineos. En estas áreas, la persistencia de las precipitaciones será notable durante todo el día.

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En el entorno de la sierra de Gredos, las previsiones indican acumulados superiores a 120-150 litros por metro cuadrado. Otras zonas críticas incluyen las sierras del noroeste de Andalucía, Sierra Nevada, Grazalema, la serranía de Ronda y la zona del Sol y Guadalhorce, donde podrían superarse los 80 litros en un solo día. En la mitad occidental del sistema Central, las cantidades podrían pasar de 120 litros en 12 horas, representando un volumen hídrico histórico para la región.

Riesgo de Deslizamientos en Zonas Quemadas

Existe una preocupación particular respecto a las áreas que ardieron en los incendios forestales de este verano dentro del sistema Central. La lluvia acumulada durante todo el episodio podría superar los 300 litros por metro cuadrado en estos puntos específicos. Este volumen extremo aumenta significativamente el peligro de deslizamientos de tierra y movimientos de ladera, ya que la vegetación quemada no puede retener el suelo ni absorber el agua con la misma eficacia que un ecosistema sano.

Vientos Huracanados y Estado del Mar

Además de la lluvia, el temporal traerá rachas de viento muy fuertes, en ocasiones de carácter huracanado. En La Palma, las ráfagas alcanzarán velocidades de hasta 130 km/h, mientras que en las cumbres y zonas más expuestas se registrarán más de 100 km/h. El paso de un frente frío dejará lluvias fuertes y tormentas en todo el archipiélago canario, siendo La Palma la isla donde más llueva, con posibilidad de precipitaciones torrenciales.

En la península, habrá rachas muy fuertes en buena parte del territorio, aunque las más intensas se darán en el suroeste. Allí podrían alcanzarse los 100 a 120 km/h no solo en la montaña, sino también en zonas bajas del sur de Castilla y León, Extremadura, el oeste de la meseta sur y Andalucía. En el golfo de Cádiz existe la posibilidad teórica de tornados o mangas marinas, lo que añade un componente de imprevisibilidad y peligro adicional para la navegación y la costa.

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Olas Altas y Efectos en Infraestructuras

El estado del mar será muy agitado, con olas de 5 a 6 metros que, en algún momento, podrían ser más altas. Esto afectará directamente a los paseos marítimos, viviendas costeras e infraestructuras portuarias. El viento y el mal estado de la mar también podrían derribar ramas, árboles y elementos de edificios viejos o en mal estado, causando daños materiales significativos en diversas localidades.

Evolución y Recomendaciones de Seguridad

A partir del jueves, la lluvia perderá intensidad y afectará a menos zonas, aunque todavía podrían caer chubascos fuertes y persistentes en el norte, sobre todo en los Pirineos, el norte del sistema Ibérico, Galicia y el área cantábrica. De madrugada, las rachas nuevamente podrían superar los 100 km/h en el sistema Central y el sistema Ibérico, y alcanzar los 70 a 80 km/h en el interior del este, los Pirineos y Baleares. El temporal en el mar se desplazará al Mediterráneo, de sur a norte, con viento fuerte y olas de 2 a 3 metros.

La Aemet recomienda encarecidamente que la gente que viva en las zonas afectadas permanezca dentro de sus domicilios en la medida de lo posible, salvo que las autoridades ordenen lo contrario. Se trata de una medida preventiva crucial dada la magnitud del impacto conjunto de las dos borrascas, que las autoridades consideran potencialmente muy importante para la seguridad pública y la integridad de las infraestructuras locales.