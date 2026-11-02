Aemet alerta de lluvias intensas y heladas en la Península ibérica

La Aemet activa avisos por precipitaciones fuertes en Canarias y heladas en el interior. Desplome térmico generalizado con máximas por debajo de 20 grados.

La Agencia Estatal de Meteorología ha detallado una evolución meteorológica marcada por cambios bruscos en las próximas jornadas. Las precipitaciones comenzarán al principio de la semana en el área mediterránea. Este fenómeno se extenderá progresivamente hacia el oeste peninsular para finales de la semana. Además, lloverá con intensidad este lunes en Canarias, de acuerdo con la previsión de los expertos.

Impacto de las precipitaciones en las islas

Los cambios se notarán también en los termómetros a lo largo del territorio nacional. A partir del martes, los chubascos vendrán acompañados de una bajada significativa de temperaturas en todo el país. En las zonas de montañas, no se descarta que caiga nieve debido al frío intenso. A través de redes sociales, la agencia estatal habla de heladas en zonas del interior peninsular. Allí, las temperaturas se quedarán por debajo de los cero grados durante varias horas.

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Cielos despejados y advertencias en el litoral

El sistema responsable de estos cambios es un anticiclón de alta presión situado sobre las islas británicas. Este sistema dejará un tiempo mayoritariamente estable en la Península y en las islas Baleares. Se esperan cielos poco nubosos, con claros y nubes altas en la mayoría de las provincias. Sin embargo, esta situación cambia en los litorales cantábricos y mediterráneos. Allí habrá nubes bajas que pueden dejar precipitaciones en general débiles. En los litorales del levante se producirá algún chubasco moderado puntual.

Situación crítica en las Islas Canarias

La situación en Canarias será mucho más intensa que en el continente. En las islas se esperan cielos muy nubosos con precipitaciones abundantes. En las islas montañosas se esperan lluvias fuertes, con tormenta incluida. No se descarta que sean localmente persistentes y muy fuertes en las islas más occidentales. La Aemet ha activado el aviso naranja durante gran parte de la jornada para alertar a la población.

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Descenso generalizado de las temperaturas

Hoy se espera un descenso de las máximas en la mitad norte, tercio este y Baleares. Este descenso será más acusado en el extremo nordeste del país. En la mayoría del país, las temperaturas máximas se quedarán por debajo de los 20 grados. Es el caso de provincias como Ávila, Barcelona, Burgos, Cuenca, San Sebastián, León, Lleida, Lugo, Madrid, Oviedo, Pamplona, Teruel o Santander.

Contrastes térmicos entre norte y sur

Las temperaturas máximas se volverán a quedar en puntos del sur peninsular cerca de los 30 grados. Ciudades como Almería, Badajoz, Córdoba, Huelva, Málaga o Sevilla experimentarán este calor residual. Sin embargo, en otras zonas habrá ascensos puntuales en el litoral del extremo nordeste y áreas del centro norte. Las mínimas registrarán los valores más bajos de la semana en diversas localidades.

Registro de temperaturas mínimas extremas

Las temperaturas más bajas se registrarán en Ávila, Lugo, Salamanca, Segovia, Burgos o Cuenca. En estos lugares, las temperaturas nocturnas se quedarán por debajo de 5 grados. De acuerdo con la Aemet, habrá heladas débiles en el Pirineo. Estas condiciones se darán de forma puntual en la meseta norte y las montañas de su contorno.