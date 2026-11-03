Aemet alerta de lluvias intensas en seis comunidades y Ceuta

La Aemet emite avisos amarillos por lluvias torrenciales en Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares, Andalucía, Canarias y Ceuta con acumulaciones de hasta 80 litros por metro cuadrado.

La Agencia Estatal de Meteorología ( Aemet) ha emitido este martes avisos amarillos por lluvias intensas en seis comunidades autónomas y la ciudad autónoma de Ceuta. Las precipitaciones afectarán a Cataluña, la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, Baleares, Andalucía y Canarias, con acumulaciones que podrían alcanzar los 80 litros por metro cuadrado en doce horas en el litoral catalán.

Detalles Técnicos de la Alerta Meteorológica

En Cataluña, las provincias de Barcelona y Tarragona mantienen el aviso amarillo debido a la posibilidad de que las precipitaciones dejen hasta 80 litros por metro cuadrado en doce horas. También se esperan 30 litros en una hora acompañados de tormentas. En la Comunidad Valenciana, Alicante permanece en alerta por lluvias que podrían alcanzar los 30 litros por metro cuadrado en una hora o los 60 litros en doce horas. En Valencia, el aviso amarillo por lluvias, con acumulaciones de hasta 20 litros en una hora, comenzará a las 20:00 horas peninsular. La Región de Murcia también está en aviso por lluvias. Las precipitaciones afectarán al Campo de Cartagena y a Mazarrón, donde podrían acumularse hasta 60 litros por metro cuadrado en doce horas. En el valle del Guadalentín, Lorca, Águilas y la Vega del Segura se esperan registros de hasta 15 litros en una hora.

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Posiciones e Impacto en Islas y Archipiélagos

En Baleares, el aviso amarillo continúa activo en Ibiza y Formentera, con acumulaciones que podrían alcanzar los 60 litros por metro cuadrado en doce horas y los 25 litros en una hora. También afecta a la Sierra de Tramontana y al sur de Mallorca, donde se esperan precipitaciones de hasta 25 litros por metro cuadrado en una hora. Por su parte, Ceuta podrá registrar acumulaciones de hasta 40 litros en doce horas y 15 litros en una hora a partir de las 15:00 horas. En Canarias, los avisos amarillos por lluvias y tormentas afectan a Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Se esperan precipitaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, especialmente en zonas del interior, donde no se descarta la posibilidad de granizo.

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Consecuencias Prácticas y Recomendaciones Oficiales

El aviso amarillo no supone un riesgo generalizado para la población, aunque sí puede afectar a determinadas actividades o situaciones al aire libre, por fenómenos como la caída de ramas o las tormentas localizadas. En Andalucía, la alerta amarilla está activa en la provincia de Almería, donde las lluvias podrían dejar hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. Se recomienda mantener la precaución y consultar las posibles actualizaciones de Aemet para evitar incidentes derivados de las condiciones meteorológicas adversas.