Aemet alerta de inestabilidad: lluvias y tormentas en España este sábado

La Agencia Estatal de Meteorología advierte de lluvias generalizadas y tormentas en el sur. El tiempo nuboso afecta a la mayor parte del territorio nacional con vientos del oeste.

La Agencia Estatal de Meteorología, conocida como Aemet, ha emitido un aviso de inestabilidad atmosférica que afectará a la práctica totalidad de la Península ibérica, Baleares y Canarias durante el día de este sábado. El organismo meteorológico estatal señala que las precipitaciones serán generalizadas, concentrando los impactos más significativos en el litoral sur de Cataluña y en Andalucía occidental, zonas donde las lluvias podrían ir acompañadas de intensa actividad eléctrica y tormentas.

Detalles del fenómeno meteorológico nacional

La situación climatológica se caracteriza por un predominio de cielos muy nubosos en la mayor parte del territorio, con la excepción de algunas regiones específicas que mantendrán condiciones más estables. El sureste peninsular y las Islas Baleares son las áreas donde se esperan cielos despejados o con claros durante la tarde, ofreciendo un respiro temporal frente a la nubosidad generalizada que cubre el resto del país.

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Las precipitaciones presentarán una distribución geográfica desigual pero significativa en gran parte del territorio. Los mayores acumulados de lluvia se esperan al oeste del sistema Central, mientras que las probabilidades disminuyen en el entorno del valle del Ebro y en la mayor parte del Mediterráneo. En el extremo sureste, en Baleares y en Canarias, las precipitaciones se consideran prácticamente inexistentes, manteniéndose las condiciones secas en estas regiones insulares y del suroeste.

Evolución de temperaturas y vientos

El comportamiento térmico mostrará variaciones notables según la orientación geográfica de cada zona. Las temperaturas máximas experimentarán un ascenso en la costa Cantábrica y en la zona del alto Ebro, mientras que descenderán en los Pirineos y en los litorales del Mediterráneo norte. Las temperaturas mínimas bajarán ligeramente en general, con posibilidades de heladas débiles en las zonas altas de los Pirineos y nevadas en las montañas que superen los 2.200 o 2.400 metros de altitud.

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Los vientos soplarán predominantemente del oeste y suroeste, con intensidades que oscilarán entre flojas y moderadas en la mayoría de las regiones. No obstante, se prevén intervalos de viento fuerte en el sureste peninsular y en Galicia, lo que podría añadir una capa adicional de inestabilidad en esas áreas costeras y montañosas. Esta dinámica del viento contribuye a la dispersión de la nubosidad y a la intensificación de las precipitaciones en los puntos afectados.

Condiciones específicas por regiones y comunidades

En Galicia, se espera un tiempo nuboso con aperturas de claros esporádicos hacia la tarde. También hay probabilidad de bruma y niebla matinal y vespertina en las zonas altas del interior y en los litorales de A Coruña y Pontevedra. Las precipitaciones serán débiles, con un descenso de las mínimas en el litoral al norte de Finisterre y un aumento de las máximas en las zonas elevadas del norte de Lugo. Los vientos serán flojos y moderados, provenientes del suroeste.

Cantabria presentará un escenario similar al de Galicia, con cielo nuboso y posibles clarías en la tarde. Se prevé bruma y niebla en las zonas altas del interior, junto con precipitaciones débiles. Las mínimas descenderán en el litoral, mientras que las máximas aumentarán ligeramente, con un efecto más acusado en las zonas bajas del interior. El viento soplará flojo desde el oeste, rotando hacia el suroeste con intervalos moderados.

En Castilla y León, el tiempo será nuboso con probables brumas y nieblas matinales y vespertinas en las zonas altas del interior. Las lluvias serán débiles, con un descenso de las mínimas en el litoral y un aumento ligero de las máximas. El viento será flojo, soplando del oeste en el litoral y siendo variable en el interior. Este patrón se mantiene estable durante todo el día con cambios leves en la intensidad.

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Cantabria y el norte de Castilla-La Mancha también verán cielos nubosos con probables brumas matinales en cotas altas. Las precipitaciones serán frecuentes, ocasionales en el noroeste, pero sin descartar que sean persistentes en el extremo sur durante la primera mitad del día. Las máximas aumentarán en el extremo norte, mientras que el resto del territorio experimentará un ligero descenso. El viento del suroeste será flojo o moderado, con alguna racha fuerte en las montañas del este.

Situación en el Pirineo y zonas de montaña

El Pirineo y las zonas montañosas adyacentes presentarán una variabilidad importante dependiendo de la zona específica. En la mitad norte, el cielo estará nuboso, con intervalos nubosos en el sur. Las brumas y nieblas matinales serán probables en las zonas elevadas del norte. Las precipitaciones matinales débiles o moderadas en el Pirineo se extenderán al resto de la comunidad por la tarde, siendo menos frecuentes en la ribera del Ebro.

Las temperaturas en el Pirineo experimentarán un descenso en las máximas, mientras que en el resto de la comunidad las máximas aumentarán, con un efecto más acusado en la ribera del Ebro. Los vientos serán flojos del sur, con intervalos moderados en las zonas elevadas de la mitad norte. En las montañas del Pirineo, se esperan intervalos nubosos con probabilidad de precipitaciones en el sistema Ibérico, además de un descenso de las máximas en el Pirineo y un viento flojo variable con intervalos de sur y suroeste moderado en el Pirineo y el sistema Ibérico.

La situación general en España este sábado requiere precaución por la inestabilidad extendida. Los ciudadanos deben estar atentos a los avisos de Aemet, especialmente en las zonas sur de Cataluña y Andalucía, donde las tormentas podrían generar problemas de visibilidad y circulación. Las regiones del este y sur mantendrán condiciones más estables, pero la nubosidad generalizada afectará a la mayoría del territorio peninsular y balear durante todo el día.