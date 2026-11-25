La Agencia Estatal de Meteorología activa avisos por viento, nieve y bajada térmica el 26 de noviembre en varias comunidades tras la entrada de aire frío desde Francia.

La Agencia Estatal de Meteorología ( Aemet) ha detallado que la formación de un sistema de bajas presiones sobre Francia favorecerá la entrada de aire frío sobre la Península el miércoles 26 de noviembre de 2026. Esta situación meteorológica dinámica provocará una importante bajada de las temperaturas, precipitaciones y fuertes rachas de viento en gran parte del territorio nacional.

Activación de avisos por viento en varias regiones

Se prevén rachas de viento fuertes en el Cantábrico y el norte de Galicia, con probabilidad de ser persistentes y puntualmente con tormenta. Se ha activado el aviso amarillo en País Vasco, Navarra y Galicia por estas condiciones. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte que estos fenómenos son los principales desencadenantes de la alerta inicial.

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Cota de nieve baja y acumulados significativos

La cota de nieve se situará en 1300-1700 metros en el centro y 900-1400 metros en el norte. Se han activado avisos en varias comunidades: Aragón, Asturias, Castilla y León, Catalunya, Galicia y La Rioja. Lo hará en montañas del centro y norte, con acumulados significativos en la Cantábrica occidental, la Ibérica norte y en Pirineos.

Previsiones para islas y zonas litorales

En las islas se prevén cielos nubosos con precipitaciones en el norte de las islas montañosas, localmente abundantes, que también podrían afectar al resto con intervalos nubosos. También hay avisos por este motivo en Andalucía, Asturias, Baleares, Cantabria, Catalunya, Galicia, País Vasco y Comunitat Valenciana. Estas precipitaciones afectarán a interiores del tercio este, así como en montañas del centro y norte, puntualmente en litorales de todo el país.

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Descenso térmico notable en la mayor parte del país

Las máximas descenderán en la mayor parte del país, de forma notable en interiores del tercio sureste, sin cambios en el tercio occidental y Ebro. En muchos puntos del país se quedarán por debajo de los 15 grados. En Castilla y León, por debajo de los 10. También bajarán las mínimas en la mayoría del país, que se quedarán por debajo de los 10 grados. En muchos casos, por debajo incluso de los 5 grados.

Ciudades afectadas por temperaturas mínimas extremas

Es el caso de Cuenca, Burgos, León, Granada, Palencia, Salamanca, Valladolid o Teruel. Estos valores térmicos reflejan el impacto directo del aire frío importado desde Francia. La población debe esperar a intervalos nubosos en el Mediterráneo, Andalucía e interior nordeste. Además, se darán precipitaciones en la mitad norte, así como de forma aislada en la meseta sur y en las sierras del sudeste.