AEMET advierte de tormentas y frío extremo en España este noviembre

La AEMET alerta de lluvias intensas, tormentas en el Mediterráneo y temperaturas mínimas de -3 ºC. El cambio climático trae un noviembre inestable con riesgo de heladas.

La Agencia Estatal de Meteorología ( AEMET) ha emitido una serie de alertas meteorológicas para España ante la llegada de un sistema inestable que afectará al litoral mediterráneo y provocará descensos térmicos significativos durante esta semana de noviembre. Las autoridades han indicado que las tormentas azotarán principalmente la costa del Mediterráneo, mientras que el frío dejará mínimas de hasta -3 ºC en diversas zonas del interior peninsular.

Cambio radical del tiempo en España

El mes de noviembre ha llegado dispuesto a darle la vuelta al tiempo en España después de varios días de relativa estabilidad. El país afronta ahora un cambio radical del tiempo que traerá lluvias intensas, tormentas, un desplome de las temperaturas de hasta ocho grados y las primeras heladas importantes de la temporada. Este fenómeno marca el fin de la calma anterior y el inicio de un periodo atmosférico mucho más activo y peligroso para algunas regiones.

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Las precipitaciones no darán demasiada tregua y se espera que una profunda borrasca atlántica llegue a finales de semana. Esta formación meteorológica dejará precipitaciones abundantes que podrían extenderse por gran parte de la Península durante el inicio de la próxima semana. La transición hacia este nuevo régimen climático ya es visible desde el martes, cuando comenzó a notarse la entrada de una masa de aire frío de origen continental.

Avisos naranjas y amarillos por frío y lluvia

La AEMET ha activado avisos naranjas de peligro importante para las próximas horas y durante la madrugada en zonas del litoral catalán e islas Canarias occidentales. Se esperan aguaceros capaces de descargar grandes cantidades de agua en poco tiempo, especialmente en estas comunidades autónomas. Además, en el área mediterránea peninsular, Baleares y Canarias se prevén chubascos fuertes acompañados de tormenta, lo que incrementa el riesgo de inundaciones repentinas.

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Por otro lado, la agencia ha emitido los primeros avisos amarillos por temperaturas mínimas de la temporada. Las cifras podrían bajar de los -6 ºC en localidades como Sanabria en Zamora y Parameras de Molina en Guadalajara. En otras zonas, aunque menos extremas, se registran valores cercanos a -1 grado, con Salamanca, Ávila y Burgos manteniéndose alrededor de los cero grados Celsius.

Evolución de la borrasca atlántica

Mientras tanto, las tormentas continuarán afectando a algunas zonas del Mediterráneo, aunque tenderán a perder intensidad a medida que avance la jornada. Sin embargo, Meteored advierte de la formación de una extensa y profunda borrasca que comenzará a enviar sucesivos frentes hacia España a partir del viernes. El primero de esos frentes alcanzará el viernes el oeste de Canarias y el extremo occidental de la Península ibérica.

Para el sábado, las lluvias se extenderán por el cuadrante noroeste peninsular y podrían alcanzar otras zonas del norte. En Canarias, las islas occidentales seguirán acumulando precipitaciones, mientras que el resto del archipiélago experimentará cambios graduales. La situación podría complicarse todavía más durante los primeros días de la próxima semana, cuando las previsiones apuntan a que las lluvias se extenderán por buena parte de la Península.

Riesgo de heladas y cierzo en el valle del Ebro

La combinación de aire frío y cielos poco nubosos durante las primeras horas de la noche favorecerá que el calor acumulado durante el día se pierda rápidamente. Esto dejará un ambiente prácticamente invernal al amanecer, con registros inferiores incluso en las zonas de montaña y los páramos de la mitad norte. Según informa Meteored, el cierzo, un viento frío y seco procedente del noroeste, también soplará con fuerza en el valle del Ebro.

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Asimismo, las brumas y los bancos de niebla matinales podrían reducir la visibilidad en varias carreteras y áreas urbanas. La nieve vuelve a caer en las zonas altas del Teide, lo que indica la profundidad del descenso térmico en elevaciones superiores. Se mantiene la probabilidad de chubascos localmente intensos en Canarias, reforzando la necesidad de precaución por parte de la población y las autoridades locales ante posibles desbordamientos de barrancos y ramblas.