La Aemet prevé nieblas extensas en la meseta norte y descenso de máximas en el Mediterráneo este lunes. Conoce el impacto en las temperaturas y el viento.

La Agencia Estatal de Meteorología ( Aemet) ha emitido una advertencia meteorológica para este lunes que alerta sobre la presencia de probables nieblas extensas y densas en la meseta norte. Esta condición atmosférica se sumará a una bajada significativa de las temperaturas máximas previstas en las regiones del Mediterráneo.

Desarrollo del tiempo en la península

El pronóstico indica un predominio de cielos poco nubosos o despejados en gran parte del territorio, con la excepción notable de Galicia, el área cantábrica y los Pirineos. En estas zonas específicas se esperan precipitaciones aisladas que podrían interrumpir la jornada.

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Asimismo, se pronostica una abundante nubosidad baja matinal en otras zonas del tercio norte del país. A lo largo del transcurso del día, la aproximación de un frente dejará un aumento de la nubosidad de tipo alto. Esta evolución culminará con cielos cubiertos al final de la jornada en el cuadrante noroeste, alterando las condiciones iniciales.

Impacto en las temperaturas y heladas

Las temperaturas máximas experimentarán una notable bajada en las regiones del Mediterráneo. En contraste, se registrará un aumento en el resto del tercio sur peninsular, en las montañas de la vertiente atlántica y en los Pirineos. El resto de las zonas mantendrán pocas variaciones en sus termómetros máximos.

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Por otro lado, las temperaturas mínimas descenderán de forma generalizada en la península, así como en las Islas Baleares, donde se darán al final del día. Esta caída térmica provocará la aparición de heladas débiles en las montañas de la mitad norte peninsular. Estas heladas también se darán localmente en la meseta norte, requiriendo precaución en las zonas rurales.

Circulación del viento y consideraciones

El régimen de vientos será flojo en el interior peninsular, predominando las componentes este y sur. Sin embargo, el viento tendrá un comportamiento más agresivo en el valle del Ebro al principio del día, donde se registrará un cierzo moderado.

Existe la posibilidad de que se produzcan algunas rachas de viento muy fuerte en Tarragona durante este periodo. Esta variabilidad en la intensidad del viento representa un factor adicional a considerar para la seguridad vial y las actividades al aire libre en dichas coordenadas geográficas específicas.

Situación en las islas y próximos pasos

En el archipiélago canario, el tiempo se mantendrá estable con cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas. Esta estabilidad contrasta con la inestabilidad prevista en el norte y este peninsulares. Los usuarios pueden seguir las últimas noticias sobre el tiempo y la previsión meteorológica en los canales oficiales de la Aemet para obtener actualizaciones en tiempo real.