AEMET advierte de la posible primera ola de calor del verano de 2026 con temperaturas que superarán los 40°C en amplias zonas de España

La Agencia Estatal de Meteorología alerta sobre un episodio de calor persistente y extenso que podría convertirse en la primera ola de calor del verano, con máximas por encima de los 35°C de forma generalizada y noches tropicales en gran parte del territorio. Se esperan temperaturas excepcionales en regiones como el Cantábrico, con valores cercanos a los 42°C en Bilbao, y un ambiente de bochorno en el litoral mediterráneo. El episodio, que podría prolongarse hasta mediados de la próxima semana, viene acompañado de tormentas con granizo y rachas de viento en el norte peninsular.

Las temperaturas se dispararán durante los próximos días en gran parte de España . La Agencia Estatal de Meteorología ( AEMET ) advierte de la llegada de un episodio cálido persistente y de gran extensión geográfica que, de mantenerse las previsiones actuales, podría convertirse en la primera ola de calor del verano de 2026.

Será durante el fin de semana cuando alcance su máxima intensidad. Los valores se situarán entre 5 y 10 grados por encima de lo habitual para estas fechas en amplias zonas del país, con anomalías que podrían superar los 10 grados en algunos puntos de la mitad norte peninsular. El calor se dejará sentir tanto de día como de noche.

A partir del sábado, los termómetros rebasarán los 35 °C de forma generalizada y los 40 °C en amplias zonas del interior. Las noches tampoco ofrecerán demasiado alivio. Las llamadas noches tropicales, con mínimas que no descienden de los 20 °C, se extenderán por buena parte de la Península y Baleares. En algunos puntos del Mediterráneo y de la mitad sur, incluso podrían registrarse mínimas superiores a los 25 °C, las conocidas como noches tórridas.

Se prevé que se superen los 38°C en gran parte del territorio. Entre las zonas más afectadas figuran el valle del Ebro, el centro peninsular y amplias áreas de la mitad sur. Ciudades como Toledo, Ciudad Real, Córdoba, Jaén, Sevilla, Badajoz o Granada podrían superar esa barrera. También destaca la previsión para el Cantábrico oriental, donde localidades como Bilbao podrían alcanzar los 42 °C, una cifra excepcional para esta región.

Madrid tampoco quedará al margen y podría rozar los 40 °C durante el fin de semana. En el litoral mediterráneo, las temperaturas serán algo más contenidas gracias a las brisas marinas.

Sin embargo, la elevada humedad incrementará la sensación de bochorno. La duración del episodio aún está sujeta a cierta incertidumbre. Aun así, AEMET señala que, por la intensidad de las temperaturas, su persistencia y la amplia extensión geográfica afectada, existen altas probabilidades de que acabe siendo catalogado como ola de calor. El ambiente extremadamente cálido podría mantenerse hasta mediados de la próxima semana.

Aunque entre el lunes y el martes se espera un ligero descenso térmico en el extremo norte peninsular, la previsión más probable apunta a que el calor intenso continúe en buena parte del país al menos hasta el jueves 25 de junio. Antes de que el calor alcance su máxima intensidad, durante los próximos días todavía podrán formarse tormentas localmente fuertes en la Meseta Norte, la Cordillera Cantábrica, el Sistema Ibérico y los Pirineos.

Estas tormentas podrán ir acompañadas de granizo y rachas muy intensas de viento, especialmente en Galicia, Castilla y León y otras áreas montañosas del norte peninsular. Mientras la Península y Baleares encaran este episodio de calor extremo, Canarias continuará durante los próximos días bajo la influencia de los vientos alisios. Las temperaturas se mantendrán suaves y sin cambios significativos, aunque no se descarta que comiencen a ascender a principios de la próxima semana





A3Noticias / 🏆 6. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ola De Calor AEMET Temperaturas Altas España Verano 2026

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mundial 2026: los horarios de los partidos más esperados y cuándo juega EspañaEl calendario oficial del Mundial que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá permite seguir gran parte de los encuentros destacados en franjas favorables para los aficionados españoles

Read more »

España vs Cabo Verde, Mundial 2026 hoy | Resultado, goles y última hora, en directoLa selección española debuta en el Mundial 2026 con un duelo ante Cabo Verde en Atlanta. La Roja de Luis de la Fuente inicia su camino hacia la segunda estrella frente a la debutante africana.

Read more »

El Centro de Arte Reina Sofía, germen del museo, celebra su 40 aniversarioEl ministro de Cultura presidió este martes un acto en el que participaron el director y los exdirectores de la institución y una nutrida representación del mundo de la cultura

Read more »

España vuelve a mirar al termómetro: hasta 40 grados y tormentas en varias regionesLa AEMET prevé un nuevo ascenso térmico en amplias zonas del país, con máximas muy elevadas en los valles del Guadiana, Guadalquivir y Ebro y chubascos localmente fuertes en el noroeste

Read more »