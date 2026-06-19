Aemet activa el primer aviso especial por ola de calor del verano en España con temperaturas que podrían superar los 40 grados

La Agencia Estatal de Meteorología alerta de un episodio de calor extremo que afectará a gran parte del país desde el domingo 21 de junio, con riesgo para la salud e incremento de incendios. Se prevén máximas de más de 40 °C en valles del interior y zonas del este.

La Agencia Estatal de Meteorología ( Aemet ) ha emitido un aviso especial ante la inminente llegada de la primera ola de calor del verano a España , que se espera dure al menos hasta el próximo miércoles.

Según el comunicado, el episodio se caracterizará por temperaturas diurnas y nocturnas excepcionalmente altas en gran parte del territorio, con especial intensidad en los valles fluviales y depresiones del interior peninsular, el Cantábrico oriental y el interior de Baleares. Este evento, que se anticipa como un período de calor extremo, coincide justo antes del inicio oficial del verano y supone un aumento significativo del riesgo para la salud, especialmente para personas vulnerables como mayores, bebés y pacientes con enfermedades cardiovasculares, así como un notable incremento del peligro de incendios forestales.

El origen de esta ola de calor se explica por la configuración de una dorsal (anticiclón) en Europa que generará una situación de bloqueo atmosférico. Esto favorecerá el descuelgue de una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) al oeste de la Península Ibérica a partir del domingo 21 de junio. La interacción de esta masa de aire cálido con la elevada insolación propia de la época del año dará lugar a un ascenso térmico progresivo y sostenido.

Las previsiones indican que, a partir del domingo, se podrán superar los 36 y 38 grados Celsius en los valles interiores, sin descartar que en algunas zonas del este del país, como el Valle del Ebro, depresiones del noreste, valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, se alcancen e incluso se superen los 40 grados. Se espera que las máximas más extremas se concentren en esas áreas durante los días lunes, martes y miércoles, con un posible reinicio de las tormentas vespertinas que podrían ser secas o con precipitación escasa.

La Aemet subraya que el fenómeno conlleva "peligro importante en actividades al aire libre" y una "alta probabilidad" de que las mínimas nocturnas también permanezcan muy altas, lo que impide la recuperación térmica y agrava los efectos sobre la salud. La presencia de calima, nubosidad media y alta, y la propia evolución de la DANA introducen incertidumbre sobre la intensidad y duración exactas del episodio.

Se prevé que, a partir del jueves 25 de junio, se produzca un cierto descenso térmico, aunque la evolución posterior aún no está clara. Ante este escenario, las autoridades meteorológicas insisten en extremar las precauciones: evitar la exposición directa al sol en las horas centrales del día, mantener una hidratación constante, no dejar a niños o mayores en vehículos aparcados y prestar especial atención a la gestión de posibles fuegos.

Este primer aviso especial del año precede a un verano que, según las primeras estimaciones, podría estar marcado por temperaturas por encima de lo normal en toda España





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