Aemet activa avisos amarillos por lluvias en cinco comunidades autónomas para el viernes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido avisos amarillos por lluvias y tormentas en varias zonas de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, País Vasco y Comunidad Valenciana. Se esperan precipitaciones débiles al inicio del día y tormentas intensas por la tarde, especialmente en el este de la Península. Las temperaturas subirán, superando los 24 grados en el sur y este, mientras que el tiempo seguirá inestable durante el fin de semana.

La Agencia Estatal de Meteorología ( Aemet ) ha activado avisos amarillos para el viernes en diversas zonas de cinco comunidades autónomas debido a las precipitaciones previstas.

Según las previsiones, la lluvia volverá a ser la protagonista del día y se extenderá durante el fin de semana, especialmente en la mitad este de la península ibérica. Los chubascos comenzarán desde primera hora en la Comunidad Valenciana, áreas de Castilla-La Mancha, el interior de la Región de Murcia o el sur de la provincia de Tarragona, siendo en general de carácter débil.

Durante la tarde, se esperan chubascos tormentosos en áreas montañosas del sistema Ibérico, de las Béticas o de los Pirineos, mientras que a última hora la Aemet anticipa precipitaciones intensas en el interior del País Vasco y en algunos puntos de La Rioja o Navarra. Los avisos amarillos por lluvias y tormentas afectarán a zonas de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, País Vasco y Comunidad Valenciana, aunque no de forma generalizada durante toda la jornada.

En el resto de España, predominarán los intervalos nubosos y el día será relativamente tranquilo. En Canarias, se prevén cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas, con posibilidad de alguna precipitación débil en áreas montañosas del interior de las islas. Las temperaturas máximas subirán con respecto al jueves, alcanzando valores superiores a los 24 grados en gran parte del sur y este de la Península.

La Aemet indica que la tendencia meteorológica para los próximos días será inestable, con nubosidad en zonas mediterráneas y chubascos fuertes, acompañados de granizo, en Navarra, La Rioja, País Vasco, el norte de Aragón y el este y norte de Castilla y León. Durante el sábado, la situación mejorará ligeramente en el centro y sur del país, aunque en la parte este los chubascos seguirán siendo frecuentes, aunque no muy intensos.

Antes de iniciar la próxima semana, se prevé una ligera bajada de las temperaturas, aunque el tiempo seguirá revuelto. En cuanto a los embalses, la reserva de agua para consumo se mantiene al 82,2%, igual que la semana anterior.

Además, se han reforzado las medidas de seguridad en los embalses ante el mayor episodio de lluvias en décadas, que se produjo el pasado 1 de abril de 2026





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