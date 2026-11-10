Aemet activa aviso rojo en Ávila ante tormenta subtropical con 120 litros por metro cuadrado

La Aemet ha activado el aviso rojo para Ávila por 120 litros por metro cuadrado en 12 horas. La tormenta subtropical afecta a Galicia, Andalucía y Canarias con vientos fuertes.

La Agencia Estatal de Meteorología ha establecido un nivel de precaución máxima para la provincia de Ávila, situando la alerta en rojo debido a los acumulados de lluvia previstos. Esta medida de seguridad crítica se activa para una zona al sur de la ciudad, específicamente donde se esperan más de 120 litros por metro cuadrado en un periodo de apenas 12 horas.

Esta decisión de la Aemet responde a la llegada inminente de un sistema de origen subtropical que generará condiciones meteorológicas extremas en la península ibérica. Los expertos advierten de un peligro extraordinario que podría causar inundaciones repentinas y un aumento significativo en los caudales de los ríos. Por ello, las autoridades instan a la población a adoptar la máxima precaución posible ante esta situación.

Also read Activación del nivel 1 del Plan de Protección Civil ante inundaciones en Ávila por intensas precipitaciones

Mecanismo de la Tormenta Subtropical

El fenómeno atmosférico que impacta al país es un frente de origen subtropical que traerá consigo un temporal muy adverso. Este sistema provocará no solo lluvias intensas, sino también vientos fuertes y un estado del mar muy agitado, especialmente durante el miércoles. La agencia estatal ha indicado que, aunque el núcleo principal del temporal se centrará en este día, sus efectos también serán notables durante el jueves.

La dinámica del tiempo incluirá rachas de viento del sur en los litorales atlánticos gallegos y en las montañas del norte peninsular. Estas ráfagas fuertes se mantendrán hasta el final del día, complicando la movilidad y aumentando el riesgo en las zonas costeras y montañosas. La situación requiere una vigilancia constante debido a la intensidad y persistencia de las precipitaciones en varias regiones.

Advertisement

Posiciones de las Comunidades Afectadas

Las comunidades autónomas que han recibido avisos específicos son Asturias, Cantabria, Castilla y León y Andalucía. En Galicia y la Comunidad de Madrid se han activado avisos amarillos, lo que indica un riesgo menor pero que requiere atención. Por otro lado, Castilla-La Mancha cuenta con un aviso naranja, señalando un riesgo importante de precipitaciones persistentes.

En la península, las precipitaciones serán especialmente fuertes y persistentes en Galicia, el macizo Galaico-Leonés, el Sistema Central, Extremadura y el suroeste de Castilla y León. Andalucía occidental y las islas montañosas de Canarias también experimentarán condiciones adversas. Además, en el Cantábrico, las mesetas, La Rioja, Navarra y los Pirineos son probables lluvias, aunque sin descartar que sean fuertes.

Impacto Real y Próximos Pasos

Las consecuencias directas incluyen intervalos nubosos con chubascos locales que pueden ser moderados en los puntos de mayor relieve de las islas. El acercamiento del frente provocará nubes altas sin precipitaciones en Baleares y el este peninsular, pero las islas más occidentales recibirán lluvias fuertes o muy fuertes con tormenta. Este contraste regional marca la complejidad del sistema meteorológico actual.

En cuanto a las temperaturas, las máximas ascenderán en el tercio nordeste, superando los 20 grados e incluso los 25 de forma generalizada. Murcia alcanzará los 28 grados. Por el contrario, las temperaturas descenderán en Galicia, la meseta sur y Canarias, mientras se mantendrán sin cambios en el resto del territorio. Las mínimas presentarán descensos ligeros en Canarias y el sudeste peninsular, según detalla la Aemet en su página web oficial.

Advertisement

La agencia estatal pide estar atento a las próximas actualizaciones de la previsión debido a la evolución rápida del sistema. Se recomienda a la ciudadanía seguir las indicaciones de protección civil y evitar desplazamientos innecesarios en las zonas de mayor riesgo. La situación continúa evolucionando y es fundamental mantenerse informado a través de los canales oficiales para garantizar la seguridad personal y colectiva ante estos fenómenos adversos.