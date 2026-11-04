AEK Atenas vs Real Madrid: Horario y dónde ver la Champions League del 4 de noviembre

Conoce el horario exacto y las plataformas para ver en directo el choque de Champions League entre AEK Atenas y Real Madrid este miércoles 4 de noviembre.

El Real Madrid se enfrenta este miércoles, 4 de noviembre de 2026, al AEK Atenas en la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League. El encuentro se disputará a las 21:00 horas en el estadio Olímpico Spyros Louis de Atenas, donde los españoles buscan su cuarta victoria en la competición.

Cronología y contexto del duelo europeo

La entidad española llega con una necesidad clara de sumar puntos tras iniciar la temporada con resultados mixtos. Los griegos, por su parte, necesitan reaccionar después de caer en dos ocasiones consecutivas dentro del torneo continental. Esta situación crea un escenario de alta tensión táctica desde el primer minuto.

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Rendimiento ofensivo y estadísticas clave

El equipo ateniense cuenta con tres puntos obtenidos ante el LASK en su estreno, pero ha perdido frente al Shakhtar Donetsk y al Manchester City. Destaca Barnabás Varga como referencia ofensiva con nueve goles esta temporada, dos de ellos en la Champions. Los atenienses vienen de caer por 2-0 contra el Panathinaikos en su campeonato nacional.

Plataformas para ver el partido en directo

Para seguir el duelo en televisión y online, los espectadores deben recurrir a los paquetes de fútbol correspondientes. La transmisión estará disponible mediante las aplicaciones y plataformas de ambos operadores, requiriendo una suscripción que incluya el canal asignado. Se recomienda verificar la disponibilidad regional antes del inicio.

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Historial reciente y rivalidad europea

En Europa, el AEK ha superado al Inter de Milán, a la Roma y al Leipzig, logrando nueve puntos y un pleno de victorias hasta la fecha. Este historial positivo contrasta con la búsqueda de estabilidad del Real Madrid. La diferencia de momentos define la narrativa competitiva del enfrentamiento.

Impacto inmediato en la clasificación general

Este resultado determinará el rumbo de ambas escuadras hacia la siguiente fase. Los griegos aspiran a mantener su racha invicta local, mientras que los merengues buscan consolidarse como favoritos. La gestión del juego será crítica para definir quién avanza con ventaja en la tabla.