Adriana Lima: 45 años de la supermodelo que conquistó el mundo de la moda

Un repaso a la vida y carrera de Adriana Lima, desde su descubrimiento accidental a los 13 años hasta su consolidación como ícono global de la moda, incluyendo sus polémicas, su vida familiar y su labor solidaria.

En su 45 cumpleaños, Adriana Lima celebra una trayectoria profesional y personal extraordinaria. Descubierta accidentalmente a los 13 años en Salvador de Bahía, Brasil, su salto a la fama se consolidó en 1999 al convertirse en uno de los ángeles más emblemáticos de Victoria's Secret , desfilando durante 19 ediciones y volviendo en 2025.

Su presencia en pasarelas internacionales como Givenchy, Balmain y Alexander Wang la ha consolidado como una supermodelo icónica. Sin embargo, su carrera no ha estado exenta de polémicas, como las críticas por supuestos retoques estéticos en 2023, que ella desmintió atribuyéndolas al maquillaje, y el debate generado por su dieta de ayuno supervisada antes de los desfiles, que abrió conversaciones sobre los estándares corporales y la salud mental en la moda.

Más allá de las pasarelas, Lima es madre de tres hijos y ha sabido compaginar su exigente profesión con su vida familiar. Vivió en Madrid durante su primer matrimonio con Marko Jarić, donde desarrolló un cariño especial por España, país con el que reforzó su vínculo profesional colaborando con la marca Desigual en campañas internacionales y desfiles emblemáticos, como el de la Barcelona Fashion 2013.

Su disciplina y pasión por el deporte, especialmente el boxeo, la han llevado a ser imagen de Puma. Comprometida con causas solidarias, colabora regularmente con el orfanato Caminhos da Luz en su ciudad natal y participa en eventos benéficos como los de amfAR contra el sida. Su constancia y adapting能力 la han ubicado repetidamente entre las cinco modelos mejor pagadas del mundo, un reconocimiento a su versatilidad en una industria en constante evolución





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